España advierte a Cataluña que está lista para frenar independencia

Madrid— El gobierno de España estará listo para actuar si los líderes secesionistas catalanes siguen adelante y declaran la independencia de la región el martes como prometieron, señaló el lunes la vicepresidenta del Ejecutivo central."Si declaran la independencia, habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia”, declaró Soraya Sáenz de Santamaría en una entrevista con la radio COPE.El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá en el parlamento regional el martes por la tarde para debatir la situación política actual.Políticos independentistas dijeron que se realizará una declaración de independencia durante la sesión, aunque algunos legisladores de la coalición de gobierno apuntaron que la medida sería “simbólica”.Sáenz de Santamaría pidió además a los miembros del gobierno catalán que tienen “respeto por la democracia y respeto a la libertad, que no se tiren al precipicio”.Consideró que la manifestación del domingo en Barcelona contra la independencia fue "un punto de inflexión" en el que la sociedad civil catalana contraria al proyecto soberanista fue arropada por muchos ciudadanos de toda España que se desplazaron a la capital catalana.Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles de la capital catalana a favor de la unidad de España, en la primera gran manifestación pública de los no independentistas."Hay que situarse en todos los escenarios, contemplarlos todos, tenerlos todos trabajados", recalcó la vicepresidenta española, quien puso de manifiesto la división existente entre los dirigentes políticos catalanes."División hay, preocupación hay, asustados están, pero ya hemos visto mucho fanatismo y tenemos que estar preparados para todo", insistió.En un caso extremo, el Gobierno de Mariano Rajoy podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir o suspender la autonomía de la región para obligarla a cumplir con sus obligaciones.Sáenz de Santamaría recordó hoy en la entrevista que ese artículo no se aplicó nunca en España, pero no descartó que el Gobierno recurra a él y aseguró que en cualquier caso lo haría buscando el máximo apoyo de otros partidos "constitucionalistas".Apoyo que recibió de inmediato del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que instó hoy al diálogo entre Madrid y Barcelona pero adelantó que apoyará la respuesta del Gobierno español al desafío secesionista en Cataluña.También los liberales de Ciudadanos, cuarta fuerza en el Congreso, apoyan al Gobierno de Rajoy y le reclaman abiertamente el uso del artículo 155."Todo lo que hagamos tiene que ser eficaz y efectivo y provocar el menor daño posible. Si al otro lado tenemos un fanático, a nosotros nos corresponde aportar dosis dobles de cordura y sensatez y un criterio firme y meditado", dijo."Hace falta mucho criterio político, mucho consenso con el resto de grupos y medirlo en criterios de eficacia porque las decisiones que adoptemos tendrían que ser decisiones que puedan implantarse, que tengan efectos y causen el menor daño posible", añadió.El ‘sí’ a la ruptura con España ganó con un 90 por ciento el polémico referéndum no autorizado celebrado el 1 de octubre en Cataluña, en parte porque los partidarios del "no" consideraban ilegal la consulta y no hicieron siquiera campaña.Con 7.5 millones de habitantes y un 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) de España, Cataluña es una las regiones más ricas y pobladas del país.La escalada del desafío independentista abrió la peor crisis institucional de las últimas décadas en España y un foco de inestabilidad en Europa que vivirá mañana un día crucial con la declaración de Puigdemont en el Parlament.

