Exigen diálogo y unidad de España

Barcelona, España– Miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades españolas en demanda de unidad y diálogo para solucionar el conflicto entre el gobierno de España y el de Cataluña.Convocados por la plataforma ciudadana "Hablamos" y vestidos de blanco, miles se agruparon frente a los ayuntamientos de las principales ciudades para pedir sensatez y diálogo entre ambas administraciones.Barcelona y Madrid fueron las que acogieron las concentraciones más grande. Ambas mostraron carteles contra la declaración unilateral de independencia.De acuerdo con la delegación del Gobierno español, unas 50 mil personas se dieron cita en Madrid, cifra que difiere con la de 150 mil asistentes contabilizados por los organizadores."Los gobernantes no pueden seguir por este camino porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece", aseguró Guillermo Fernández, uno de los promotores de la manifestación.Por otra parte, cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza de Colón de Madrid con banderas españolas en un acto en defensa de la unidad de España, la Constitución y el estado de derecho.Convocados por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Danaes), los manifestantes colocaron una bandera de España en el suelo de la plaza y exhibieron pancartas con la palabra "Golpistas" y fotografías de los componentes del Ejecutivo catalán y el Jefe de la Policía autónoma, Josep Lluis Trapero.Las autoridades de Barcelona esperan una marcha en la ciudad mañana, organizada por la Sociedad Civil Catalana, en la que se espera que haya miles de manifestantes contra la independencia de Cataluña.Como parte del acto planificado para el domingo en Barcelona, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el dirigente socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrel, y la cineasta catalana Isabel Coixet, leerán un texto contra la separación.Con información de EFE, Xinhua y AP.

