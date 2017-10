Arrollan a 11 en Londres; descartan terrorismo

Londres— Un atropello con un automóvil dejó 11 transeúntes heridos ayer afuera del Museo de Historia Natural de Londres, pero todo fue un accidente y no un ataque terrorista, informó la Policía.El hecho desató inicialmente temores de un ataque terrorista porque involucró un vehículo arrollando transeúntes en un lugar lleno de gente, muy concurrido por turistas en la capital británica.Minutos después del incidente, ocurrido a las 2:20 de la tarde, una gran cantidad de policías llegó a la zona del museo, mientras las autoridades trataban de determinar si existía una amenaza para la seguridad pública.Tomó casi cuatro horas para que las autoridades dijeran que no se trató de algo relacionado con el terrorismo.La policía dice que un hombre en el lugar, quien se cree es el conductor del vehículo, fue detenido. No se le han presentado cargos ni ha sido identificado.Los testigos describieron un ambiente de pánico donde la gente trataba de huir, las tiendas aledañas fueron evacuadas y el museo, muy popular entre familias con niños, cerró temprano.La Policía estableció un perímetro de seguridad minutos después del choque, lo cual causó el cierre de algunas vías y helicópteros policiales sobrevolaron el área.El Servicio de Ambulancias de Londres dijo que nueve de los 11 heridos fueron llevados a un hospital para ser tratado por lesiones en las piernas o en la cabeza.Funcionarios dijeron que las lesiones no ponen en riesgo las vidas de las víctimas. Paramédicos sacaron a una mujer cubierta con una sábana roja.La amplia y coordinada respuesta policial a accidentes de tráfico refleja el alto nivel de amenazas que Gran Bretaña ha enfrentado este año, incluyendo ataques mortales en Londres y Manchester, en los que transeúntes fueron atacados con autos.El nivel de terrorismo en Londres fue elevado a "Grave", que indica que es muy probable que haya un ataque.El choque ocurrió en un día en el que el museo, en el centro de la ciudad, estaba atiborrado de transeúntes.Fotos tomadas en el lugar que circularon en las redes sociales mostraron un coche gris con una abolladura y a un hombre siendo sujetado contra el suelo afuera del museo. Un policía forense que tenía un overol azul tomó las fotos del choque.El alcalde de Londres Sadiq Khan tuiteó que él estaba en comunicación cercana con el asistente del comisionado de la Policía Metropolitana Mark Rowley, quien tiene un papel destacado en los operativos contraterroristas de la policía.Trabajadores en un café que queda cerca del Museo de Historia Natural dijeron que ellos corrieron del lugar llenos de pánico.Marilin Mueller, de 20 años, dijo que inicialmente pensó que se trataba de un accidente vial, pero después llegaron "tonelada de carros policías"."Todos estos policías llegaron marchando, diciendo, 'Apártense, apártense'. Ellos dijeron, 'tienen que evacuar'", agregó.La primera ministra británica Theresa May fue informada sobre el incidente, dijo su oficina. Ella luego agradeció a los socorristas y el público por colaborar y dijo envió sus mejores deseos a las víctimas.

