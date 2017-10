Gana campaña antinuclear el Nobel de Paz

Dinamarca- La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por alertar de "las catastróficas consecuencias humanitarias" de esos arsenales y por sus esfuerzos para lograr un tratado que los prohíba, anunció el Comité Nobel Noruego.Esta coalición de más de 300 organizaciones no gubernamentales de alrededor de 100 países, ha sido una "fuerza motriz" y un "actor líder de la sociedad civil" del movimiento contra las armas nucleares y ha galvanizado esfuerzos para estigmatizar, prohibir y eliminar este tipo de armamento, argumentó el Comité.El Comité subrayó, como "importante argumento" para la prohibición de las armas, el "inaceptable sufrimiento humano" que provocan y destacó que otros tipos de armamento menos destructivo como las minas antipersonas, bombas de racimo y las armas químicas y biológicas ya han sido prohibidas por distintos tratados.La ICAN impulsó un tratado histórico de prohibición de las armas nucleares que fue firmado el 7 de julio de este año y adoptado por 122 países, sin embargo, el Nobel lamentó que ni "los países que tienen armas nucleares ni sus aliados" lo han ratificado, aunque EU, Rusia, Reino Unido, Francia y China han dado un primer paso en este sentido.Este premio, agregó el fallo, es un llamado a estos países para que inicien "serias negociaciones" para la eliminación de las 15 mil armas nucleares que hay en todo el mundo.Por su parte, la organización indicó que este galardón respalda su lucha por "un mundo sin armas nucleares" y envía una señal muy clara a los estados que aún las tienen y amenazan con usarlas.Notas RelacionadasAdvierte Nobel de la Paz tensión nuclearBuscarán desnuclearización de NorcoreaNorcorea es una amenaza presente.-Mattis"Es inaceptable que aún haya países que tengan y que amenacen con usar las armas nucleares. El premio, además de un gran honor, es un mensaje muy fuerte a los estados de que deben sumarse y abandonar las armas nucleares", afirmó a la prensa Beatriz Fihn, directora ejecutiva de ICAN."Estamos en un momento crucial, el riesgo de guerra nuclear está otra vez en la agenda, con la posibilidad de asesinar a civiles de forma discriminada, con amenazas por parte de Estados Unidos y de Corea del Norte. Esto debe acabar, y el premio respalda esa posición", agregó.ICAN sucede al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien fue distinguido por sus "decididos esfuerzos" por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, una decisión que se anunció días después de vencer el "no" en el referéndum colombiano a los acuerdos con la guerrilla de las FARC.El anuncio de este año era el debut al frente del Comité Nobel de Berit Reiss Andersen, que accedió al cargo tras la muerte de Kaci Kullmann Five, ex líder conservadora noruega, en febrero.La entrega del galardón tendrá lugar el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entrega el de la Paz, y en el Konserthus de Estocolmo, para el resto de los premios.

