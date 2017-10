Gárgolas caídas y arcos erosionados: Notre Dame requiere una remodelación

París— Las gárgolas rotas y los balaustres caídos son remplazados por tubos de plástico y tablones de madera. Arcos arbotantes oscurecidos por la contaminación y erosionados por la lluvia. Pináculos sostenidos con vigas y unidos con cuerdas.Poco de ese deterioro es inmediatamente visible para los millones de asombrados turistas que visitan la Catedral de Notre Dame en París todos los años, muchos de ellos demasiado ocupados admirando el frente esculpido intrincadamente como para notar el desgaste por uso.Sin embargo, André Finot, el vocero de la catedral, señaló recientemente el deterioro. Un trozo de piedra caliza se cayó con el toque de un dedo.“Por todas partes, la piedra está erosionada, y mientras más sopla el viento, más de estos pequeños trozos se caen”, dijo Finot, caminando con amargura sobre montones caídos de piedra en el pasillo de la azotea de la catedral. “Se está saliendo de control por doquier”.Esta no es la primera vez —ni será la última— en que la catedral, una joya de la arquitectura gótica medieval, requiere una remodelación extensa. Sin embargo, los expertos afirman que Notre Dame, aunque no está en riesgo de derrumbarse repentinamente, ha alcanzado un momento crítico, uno que será muy costoso.Para pagar el gasto —un estimado de 150 millones de euros, o casi 180 millones de dólares— esperan capitalizar no solo el patriotismo arquitectónico de los franceses, sino también el amor por lo francés de los donantes estadounidenses.“Hay una necesidad real de un trabajo de restauración urgente”, dijo Michel Picaud, quien dirige la recién creada fundación Amigos de Notre Dame de París, cuyo objetivo es recaudar dinero en Estados Unidos.Notre Dame de París, ubicada en el centro de la capital, está en la lista de lugares por visitar de muchas personas, incluyendo a Melania Trump y Beyoncé. Es parte del “vínculo sentimental” entre Francia y Estados Unidos, uno forjado a través de las alianzas en tiempos de guerra, valores compartidos y una fascinación recíproca por la cultura del otro, de acuerdo con Picaud.Construida en los siglos XII y XIII, una de las más importantes remodelaciones de Notre Dame tuvo lugar entre 1844 y 1864, cuando los arquitectos Jean-Baptise-Antoine Lassus y Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc rehicieron el chapitel y los arcos arbotantes, además de añadir varias modificaciones arquitectónicas.Esa restauración se dio después de décadas de negligencia y daño parcial a manos de los revolucionarios franceses, y fue promovida en parte por la publicación en 1831 de la novela de Victor Hugo Nuestra Señora de París, que arrojó luz sobre el estado decrépito de la edificación.“Todavía hoy la iglesia de Nuestra Señora de París continúa siendo un sublime y majestuoso monumento”, escribió Victor Hugo en la novela, “pero por majestuoso que se haya conservado con el tiempo, no puede uno por menos de indignarse ante las degradaciones y mutilaciones de todo tipo que los hombres y el paso de los años han infligido a este venerable monumento”.Esas palabras suenan ciertas hoy en día. “Aquí estamos, más o menos 150 años después de que escribió eso, el llamado a actuar por Notre Dame hace 150 años, y sirve hoy también”, dijo Andrew Tallon, profesor adjunto de Arquitectura e Historia del Arte en el Vassar College.Notre Dame, dijo, enfrenta ahora “una situación muy delicada —si no es que atemorizante— que necesita de toda la ayuda”.Usualmente el agua gotea por entre el chapitel cubierto de plomo, debilitando su estructura de madera. La lluvia, en parte ácida, está erosionando lentamente los arcos arbotantes y sus pináculos decorativos, construidos con delicada piedra caliza.Las gárgolas se han caído al piso y han sido remplazadas con tubos de PVC. En un pequeño jardín a espaldas de la catedral, se han apilado ordenadamente trozos de mampostería que se han roto o quitado como medida precautoria a lo largo de los años.Philippe Villeneuve, el arquitecto en jefe a cargo de la renovación de la catedral, explicó que es complicado restaurar Notre Dame porque en la arquitectura gótica “todos los elementos tienen un papel estructural dinámico”.Los pináculos, por ejemplo, sirven para anclar y estabilizar los arcos arbotantes, que reciben el peso de la catedral. Las caras retorcidas y burlonas de las gárgolas sirven tanto para decorar como para drenar la lluvia.“Si quitas alguno de esos elementos, habrá un desequilibrio en alguna parte”, dijo Villeneuve. “No es que se vaya a caer todo el edificio porque pierdas tres pináculos, pero sí va a desequilibrarlo”.La fundación Amigos de Notre Dame calcula que necesita cerca de 40 millones de dólares para reparaciones urgentes, y espera recaudar más de 110 millones en la próxima década para las renovaciones completas.El Estado francés, que es propietario de la catedral, ya dedica hasta dos millones de euros al año para mantenimiento, cerca de 2,4 millones de dólares. Hace poco se comprometió a duplicar esa cantidad durante los siguientes diez años, de acuerdo con Picaud, el presidente de la fundación.El personal de la catedral también está haciendo un gran esfuerzo por recaudar fondos privados, en especial en Estados Unidos.Ese esfuerzo fue promovido por una relación existente con el Vassar College, incluyendo a Tallon, quien en 2013 fue coautor de un libro sobre Notre Dame que se convirtió en el fundamento para una exposición continua en el corredor de la catedral.

