Paralizan Cataluña contra represión

Barcelona— Trabajadores en huelga, estudiantes y cientos de miles de personas salieron el martes a las calles de Barcelona y otras localidades de Cataluña para protestar en contra de la violencia policial, incrementando la presión sobre una crisis política sin precedentes en España, mientras que las autoridades centrales sopesan una respuesta a los planes de seguir con la secesión.Los líderes separatistas de Cataluña han prometido declarar esta semana la independencia de la región nororiental después del polémico referendo del domingo.El gobierno central declaró que esa votación es ilegal y no tiene validez, sin embargo, el presidente Mariano Rajoy aún no revela cuál será su respuesta al intento independentista, o si pretende incluso suspender la autonomía de la región.La Policía local informó que unas 700 mil personas participaron en las manifestaciones del martes en Barcelona, y miles más estuvieron presentes en diversas protestas a lo largo de la mañana.Con los manifestantes aún en las calles, el rey Felipe VI realizó una aparición en televisión y acusó a las autoridades catalanas de incumplir deliberadamente con la ley y socavar la convivencia, y agregó que el Estado español debe garantizar el orden constitucional y el estado de derecho.“Hoy, la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”, dijo Felipe VI, quien describió la crisis política como “momentos muy graves para nuestra vida democrática”.Funcionarios catalanes dicen que el 90% de los 2.3 millones de personas que votaron el domingo lo hicieron en favor de la independencia. Pero menos de la mitad de los votantes registrados salieron a hacerlo. La votación fue boicoteada por la mayoría de los partidos nacionales, que argumentaron que era ilegal y carecía de las garantías básicas, como transparencia, un censo adecuado o una entidad electoral pública independiente.Se interpreta que el llamado a la unidad por parte del rey y la responsabilidad que se les achaca a las autoridades catalanas es la base de la próxima respuesta de Rajoy. El mandatario conversó el martes con líderes de oposición nacional, pero no se obtuvo un consenso multipartidista.Víctor Lavagnini, un periodista deportivo que participó en las protestas en la entrada del cuartel de la policía nacional en el centro de Barcelona dijo que es preocupante que Rajoy no haya hecho mención del diálogo y que el mandatario no mostró sensibilidad alguna con las personas que resultaron heridas.La huelga general afectó los servicios de autobuses y subterráneo, comercios y escuelas, y los turistas desorientados trataban de hallar cafeterías abiertas para evitar las protestas.Hubo momentos de tensión cuando un puñado de manifestantes obligaron a algunos negocios a cerrar sus puertas en la turística zona de Las Ramblas, pero en otras partes las manifestaciones fueron bastantes pacíficas.Varios sindicatos y organizaciones proindependentistas convocaron a paros parciales en apoyo de los líderes catalanes que buscan proseguir con la declaración de independencia. Pero muchos no separatistas también tomaron las calles después de la represión policial del domingo contra la votación.“La gente tiene rabia, mucha rabia”, dijo Josep Llavina, trabajador autónomo de 53 años y que viajó a la capital catalana desde una localidad cercana para participar en la protesta afuera de la sede de la Policía Nacional en Barcelona.Esta sede fue el foco central de los manifestantes, que sumaban miles al mediodía y gritaban consignas calificando a la policía española de “fuerza de ocupación”. También pidieron la renuncia del presidente Rajoy.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.