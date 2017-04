Sube a 3 cifra de muertos en protestas en Venezuela

Caracas— Las manifestaciones casi diarias, que comenzaron el 30 de marzo tras dos polémicos fallos del Tribunal Supremo de Justicia, han dejado tres muertos, varias decenas de heridos y 134 detenidos en todo el país.El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, difundió en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a Maduro en un vehículo militar mientras saluda a la multitud. Villegas también difundió otros dos videos en los que se observa al mandatario manejando un vehículo y caminando por algunas áreas del palacio de gobierno.El diputado Daniel Antequera informó el miércoles a AP que Brayan Principal, de 14 años, murió en la mañana en un hospital de la ciudad central de Barquisimeto tras resultar gravemente herido la noche del martes durante una protesta callejera que fue atacada por supuestos seguidores del gobierno, conocidos como ''colectivos'', que dispararon armas de fuego contra los manifestantes.En las manifestaciones en varios puntos de Barquisimeto, en el estado de Lara, resultaron heridas 10 personas, ocho de ellas por disparos de arma de fuego, precisó Antequera.Otros violentos incidentes se registraron durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en la populosa barriada de La Vega, al oeste de Caracas, cuando decenas de habitantes de la zona bloquearon algunas vías con escombros y muebles viejos, quemaron basura y tocaron las cacerolas contra el gobierno.''La gente salió a las calles porque hay un disgusto grande'', dijo a AP Wilfredo Martínez, un desempleado de 56 años. ''La estamos pasando muy mal. No conseguimos alimentos y los que estamos enfermos no tenemos ni cómo comprar medicinas porque están muy caras o no se consiguen'', agregó.En medio de las protestas fue saqueado un comercio de alimentos y licores de la zona, precisó Martínez.Al amanecer un centenar de policías con equipos antimotines tomó la barriada para garantizar el orden.Decenas de habitantes del barrio pobre de San Miguel de Petare, en el este de Caracas, también salieron la noche del martes a protestar contra el gobierno y bloquearon algunas vías, indicó a AP el concejal opositor Vicente Páez. Relató que decenas de guardias nacionales se presentaron en la barriada y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta.El dirigente opositor Henrique Capriles condenó los saqueos y las acciones violentas ocurridas en Caracas y otras ciudades y denunció que se busca ''desvirtuar'' las protestas opositoras.A pesar de que el Tribunal Supremo revirtió dos sentencias en las que había asumido las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitado la inmunidad de los diputados, se mantienen las protestas en reclamo de la realización de elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas y el respeto al Congreso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.