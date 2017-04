Siria es responsable por ataque químico: Pentágono

Washington– El secretario estadounidense de Defensa, James Mattis, aseguró este martes que "no hay dudas" de que el gobierno del presidente sirio Bashar al Asad es responsable por el ataque con arma química en una zona rebelde que dejó una docena de muertos."El 4 de abril el régimen sirio atacó a su propio pueblo usando armas químicas. He revisado personalmente la información de inteligencia y no hay dudas de que el régimen sirio es responsable por la decisión de atacar y por el ataque en sí", dijo.En una conferencia de prensa en el Pentágono, Mattis apuntó que el Consejo Nacional de Seguridad llegó a la conclusión de que "una respuesta militar mesurada podría prevenir" que se realice un ataque similar.La respuesta estadounidense, el lanzamiento de 59 misiles de crucero contra blancos en territorio sirio, en particular contra una base área, dejó claro que "Estados Unidos no permanecerá pasivo mientras Asad ignora la legislación internacional y usa armas químicas que había declarado como destruidas", dijo.Mattis empero señaló que a pesar del ataque contra las fuerzas de Asad, la política de Washington para Siria "no ha cambiado"."Nuestra prioridad sigue siendo la derrota del (grupo radical) Estado Islámico" porque "representa un peligro real e inmediato para Europa y en última instancia también una amenaza al territorio de Estados Unidos", dijo.Para el jefe del Pentágono, Estados Unidos sigue concentrado en "destruir al EI en Siria. Esto (el ataque con arma química y la respuesta estadounidense) surgió en el medio de la campaña" contra el Estado Islámico.Con relación a las evidentes tensiones que surgieron con Rusia a raíz del ataque militar a Siria, Mattis dijo que Washington no permitirá que esa tirantez se convierta en una situación "fuera de control"."Mantenemos comunicaciones con los militares rusos y tenemos canales diplomáticos. No se convertirá en una espiral fuera de control", dijo Mattis, quien dijo estar seguro que un cuadro de descontrol "no es de interés" de Rusia tampoco.