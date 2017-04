Cantante Nacho es afectado por gases durante protesta en Venezuela

Caracas– Nacho, uno de los cantantes venezolanos más populares de la música latina y crítico del presidente Nicolás Maduro, resultó afectado este lunes por gases lacrimógenos durante una marcha opositora en Caracas.El integrante del extinto dúo Chino y Nacho –ganador del Grammy Latino en 2010– fue alcanzado por la nube de gases que dispersó la Policía para contener la movilización de miles de opositores en la principal autopista de la ciudad."Venía caminando y me lanzaron bombas lacrimógenas", dijo el cantautor durante un diálogo con presentadores de un programa de la televisora gubernamental que lo acusaron de querer convertir la protesta en un "show".Nacho, quien está radicado en Miami y viajó a Caracas para participar en la marcha, terminó con los ojos irritados y pidiendo una máscara de protección. "Me arde la cara", señaló.Algunos opositores respondieron con piedras a la lluvia de gases, pero el cantante, que ha pedido a Maduro que renuncie, afirmó que no apoya la violencia mientras se secaba el rostro con una toalla, con la respiración entrecortada."Si la gente está reclamando sus derechos, tiene que hacerlo en paz. No venimos a destruir el país, que el gobierno ya ha destruido bastante", manifestó a sus contradictores el intérprete de la popular canción "Andas en mi Cabeza" y cuyos temas suelen animar las concentraciones opositoras.Caracas vivió este lunes la quinta jornada de protestas desde el pasado 1 de abril, cuando la oposición se lanzó a las calles para exigir elecciones generales, respeto al Parlamento de mayoría opositora y liberación de "presos políticos".Nacho protagonizó una polémica en febrero de 2016, al denunciar que la autoridad migratoria le había anulado el pasaporte cuando ingresaba a Venezuela. El organismo atribuyó el incidente a un problema informático.Días antes había sido el orador de orden en una sesión del Legislativo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.