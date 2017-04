Cae presunto autor de ataque en Estocolmo

Estocolmo— El sospechoso de impactar intencionalmente un camión contra un centro comercial en una bulliciosa calle de la capital sueca es un uzbeko de 39 años que ya había estado en el radar de las autoridades, se informó ayer.Mientras, el primer ministro Stefan Lofven exhortó a las personas a “superar esto” y ayer caminó por las calles de la capital para hablar con la gente.Banderas de Suecia ondeaban a media asta en recuerdo de las cuatro personas que murieron y las 15 que resultaron heridas cuando un camión robado atropelló a la multitud en una zona comercial de Estocolmo el viernes en la tarde. Lofven informó que el lunes será día de luto y al mediodía guardarán un minuto de silencio.Dan Eliason, jefe de la Policía Nacional, dijo que están seguros de que el hombre detenido es el que llevó a cabo el ataque. Las autoridades no descartan que haya otras personas implicadas en el atentado.Agregó que las autoridades hallaron “lo que podría ser una bomba o un objeto incendiario” que están examinando.El fiscal Hans Ihrman dijo que el sospechoso todavía no habla con las autoridades y tampoco pudo confirmar si tenía permiso de residencia en Suecia.Anders Thornberg, director de la agencia de inteligencia, dijo que los servicios de seguridad están colaborando con las agencias de otros países para investigar, pero no quiso entrar en detalles.La Policía realizó operativos en la madrugada pero no precisaron si estaban buscando a más sospechosos en el caso. Informaron que han interrogado a personas relacionadas con el caso, pero nadie más ha sido arrestado. Dijeron que el detenido estuvo hace un tiempo bajo su radar, aunque no recientemente, pero no explicaron por qué las autoridades dejaron de considerarlo una amenaza.Eliason dijo que el sospechoso era “más bien un personaje marginal”.Diez personas seguían hospitalizadas el sábado, según las autoridades sanitarias suecas. Cuatro de ellos con lesiones graves.Muchos en Suecia están impactados por el atentado, y cuestionan si la sociedad sueca –considerada democrática e igualitaria– falló de alguna forma.La princesa Victoria visitó ayer el lugar de la tragedia y dejó rosas. Cientos de personas también acudieron y montaron un colorido muro de flores en las rejas de metal colocadas para mantener a la gente alejada de los vidrios rotos y metales retorcidos. Algunos abrazaban a los policías que estaban ahí.El camión de cervezas robado recorrió más de 500 metros por una importante calle peatonal conocida como Drottninggatan antes de estrellarse contra una multitud ante los lujosos grandes almacenes Ahlens en torno a las 3 pm del viernes.El vehículo quedó a la entrada del edificio. Imágenes de televisión mostraban humo saliendo de la tienda tras el choque.“La gente gritaba y corría en todas direcciones”, declaró Brandon Sekitto, que se encontraba cerca en su vehículo. El camión “se fue directo contra la entrada de Ahlens”.Nadie ha reclamado hasta ahora la autoría del ataque.

