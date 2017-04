Bombardean ciudad siria que sufrió ataque químico

Aviones de combate -aparentemente rusos o sirios- bombardearon el sábado una población del norte de Siria donde esta semana murieron 87 personas en un ataque con armas químicas, denunciaron activistas sirios de oposición.Una mujer murió y otra persona resultó herida en el ataque aéreo sobre la zona oriental de Khan Sheikhoun, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña. Se trata de la primera víctima que provoca el conflicto en la ciudad desde el ataque con armas químicas del martes.Los Comités de Coordinación Locales, otro grupo de monitoreo, atribuyó la operación a un avión ruso de combate. La mujer fallecida había huido hasta el lugar desde su localidad natal, Latameh, en el centro del país, según los comités.El ataque químico sobre Khan Sheikhoun provocó una represalia de Estados Unidos, que dos días más tarde lanzó decenas de misiles contra una base aérea en el centro de Siria, matando a nueve personas.El gobierno sirio negó haber sido el responsable del ataque químico contra Khan Sheikhoun. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las sustancias tóxicas salieron liberadas luego de que un ataque aéreo de Siria alcanzó un arsenal de armas químicas rebeldes y una fábrica de municiones al este de la ciudad.El ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, afirmó el sábado que la intervención estadounidense fue apropiada pero insuficiente."Si esta intervención se limita solo a una base aérea, si no continúa y si no eliminamos al régimen que gobierna Siria, entonces esto seguirá siendo una intervención cosmética", dijo Cavusoglu en la ciudad sureña turca de Antalya.Cavusoglu, cuyo país es un firme defensor de la oposición siria, dijo que el proceso ideal sería una solución política que lleve a un gobierno de transición aceptado por todos los sirios lo antes posible. "Este opresor Assad tiene que irse", añadió, en referencia al presidente sirio, Bashar Assad.Opinó que una vez instalado un gobierno de transición se celebrarían unas elecciones en las que podrían votar todos los sirios dentro y fuera del país.En Arabia Saudí, que también apoya a los grupos rebeldes en Siria, la agencia estatal de noticias dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había hablado por teléfono con el rey Salman sobre el ataque con misiles.Según la agencia noticiosa, el monarca saudí felicitó a Trump por su "decisión valiente".El gobierno sirio agregó que el ataque fue la respuesta adecuada a "los crímenes de este régimen contra su pueblo, ante la incapacidad de la comunidad internacional de detenerlo".El reino está entre los opositores más vehementes de Assad y apoya a los rebeldes suníes que luchan por derrocarlo. Los gobernantes suníes de Arabia Saudí libran una lucha de poder por el control de la región con el gobierno chií de Irán, y consideran el apoyo de Teherán a Assad como una amenaza regional.Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Ruhani, pidió que se forme un comité internacional para investigar el ataque con armas químicas en Khan Sheikhoun. Ruhani insistió en que el comité "no debe estar dirigido por estadounidenses" y debe ser imparcial, según declaraciones recogidas por la televisora estatal iraní.Irán es un estrecho aliado de Assad, que ha insistido en que sus fuerzas nunca utilizaron armas químicas.

