Sospechoso de Estocolmo ya había sido investigado por extremismo

Autoridades suecas dieron a conocer que la indagatoria sobre el ataque perpetrado el viernes con un camión que provocó la muerte de cuatro personas se centró en la detención de un uzbeko de 39 años, quien anteriormente había sido investigado por dar muestras de extremismo, publicó The Wall Street Journal.Este sábado, la policía sueca se encuentra trazando un perfil más completo del hombre, quien fue aprehendido el viernes por la noche en un suburbio de Estocolmo después de una cacería de cinco horas, para determinar si actuó solo o forma parte de una red más amplia de lo que las autoridades catalogaron como un ataque terrorista.El sospechoso había sido investigado el año pasado, según dijeron las autoridades.Una fuente que no fue dada a conocer alertó a las autoridades de que él representaba un riesgo potencial contra la seguridad, comentó Dan Eliasson, jefe de la policía nacional de Suecia.Sin embargo, servicios de seguridad de ese país, señalaron que su información sobre el hombre tenía “un carácter marginal”, agregó.“Estamos analizando sus redes sociales, contactos, los lugares que frecuentaba para examinar sus vínculos con “grupos terroristas extranjeros”.La policía también dijo que están tratando de determinar si un objeto que fue encontrado en la cabina del camión era un explosivo -o simplemente el contenedor de un material inflamable.El ataque ocurrió el viernes por la tarde cuando un hombre robó un camión repartidor de cerveza y lo manejó unas 500 yardas por una calle peatonal muy concurrida por compradores en Drottninggatan.Además de las cuatro personas que murieron, la agresión dejó a otras 15 personas lesionadas, provocando el cierre de partes de la capital sueca y el tren subterráneo.La policía informó este sábado que tiene confianza en que el hombre que fue detenido es el atacante.Los magistrados tienen hasta este martes para decidir si debe permanecer bajo custodia y los cargos específicos.Ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. La policía no ha confirmado ni descartado alguna conexión con el Estado Islámico, comentó Hans Ihrman, subjefe de la fiscalía.El incidente, que ocurrió un día después que la policía, ejército y servicios de seguridad de Suecia, de manera conjunta, practicaron sus capacidades de respuesta ante un acto terrorista, dejó de manifiesto el formidable desafío de seguridad que representan los atacantes aislados que utilizan vehículos para llevar a cabo esos actos.

