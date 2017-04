Buscan ‘memes’ de Putin gay en Rusia

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5



— The Moscow Times (@MoscowTimes) 5 de abril de 2017

В РФ признали экстремистским плакат с накрашенными Путиным и Медведевым https://t.co/HhJvROd6Bl



— Gordonua.com (@Gordonuacom) 5 de abril de 2017

Sad I can't wear my "Putin" bracelet to the airport tomorrow because of TSA...#sad pic.twitter.com/m4qrUnRjzR



— carly✨ (@youngcarly2121) 25 de marzo de 2017

Rusia prohibió una fotografía en donde aparece el presidente Vladimir Putin representado como un payaso gay.Medios de comunicación rusos están teniendo problemas para reportar exactamente cuál imagen de los muchos memes que hay en Internet y que muestran a Putin como un payaso gay, es ilegal compartirla.Porque, como todos saben, eso está prohibido.Sin embargo, la foto fue descrita la semana pasada en la lista de cosas que el gobierno ruso considera como “extremismo”.The Moscow Times considera que probablemente se vería de esta manera:Ese poster se hizo popular en el 2013, después que Rusia aprobó una ley que prohibía la propaganda para niños acerca de las “relaciones sexuales no tradicionales”, los manifestantes que están a favor de los derechos de los homosexuales fueron golpeados y arrestados.Sin embargo, han proliferado los memes de Putin representado como gay, mientras que Rusia ha impuesto medidas severas en los últimos años, tanto contra las libertades sexuales como en contra de los discursos en línea.Aunque otro sitio informativo considera que la imagen prohibida se ve así:Por cierto, el otro hombre que aparece en la fotografía es el primer ministro ruso Dmitry Medvedev.Comúnmente es más asociado con memes en donde aparece durmiendo que con temas de sexualidad, aunque en el 2015, firmó una orden que prohibía a las personas transgénero que condujeran un vehículo.Un portavoz del Kremlin le comentó al servicio noticioso Tass, que es manejado por el gobierno ruso, que no había visto la fotografía del payaso Putin, aunque estaba seguro que eso no le molestaba al presidente.“El Kremlin asegura que Putin tiene mucha destreza para sacudirse esas “vulgaridades” que han lanzado en su contra”, se lee en el encabezado de la entrevista que fue sancionada por el Estado.El Kremlin también se ha convertido en adepto a controlar lo que las personas dicen unas de otras en el Internet.En el 2013, Rusia aprobó sus primeras leyes “de extremismo en Internet”, de acuerdo a The Moscow Times –un año después que Putin regresó a la presidencia y empezó a restringir los derechos civiles.Un año después, el periódico reportó que Putin firmó una ley imponiendo sentencias en prisión para las personas que dieran su aprobación a publicaciones que están prohibidas en línea.Incluyendo un artículo acerca de un teórico golpe de Estado, por el que fue detenido un profesor de Filosofía.En el 2015, autoridades rusas empezaron a cerrar sitios en la web de los críticos de Putin y restringieron casi todos los blogs anónimos, según reportó The Washington Post.Desde hace tiempo la censura del Internet en Rusia ha permitido que figuras públicas presenten demandas ante la corte si se encuentran un meme que representa erróneamente su “personalidad”. Tal vez, como ésta.El año pasado, United Press International y otros medios de comunicación reportaron que una madre soltera fue sentenciada a realizar servicio comunitario por publicar una caricatura de Putin viendo un mapa con una navaja en la mano.Un ex capitán naval de Rostov, quien volvió a publicar un reporte anti-guerra acerca de Ucrania fue suspendido por dos años y recibió un año de libertad condicional por incitar el odio y la hostilidad.The Post publicó evidencia de un plan gubernamental para bloquear un anuncio en línea sobre un mitin en contra del gobierno que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Moscú, después de arrestar a cientos de personas en la última protesta.La saga de la prohibición del payaso Putin empezó hace años, cuando un hombre publicó en Facebook una serie de imágenes ofensivas de un clon ruso.Incluyendo comentarios abiertamente racistas y anti-inmigrantes, de acuerdo a Radio Free Europe.El hombre fue condenado el año pasado, cerraron su cuenta en las redes sociales y fue enviado a recibir atención psiquiátrica.Un año después, muchas de las imágenes que compartió fueron agregadas a la lista negra del gobierno de “materiales extremistas” –posiblemente, el payaso gay está enlistado justo arriba de una foto de Putin y Medvedev vestidos como soldados nazis.