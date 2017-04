Fractura al mundo el ataque en Siria

En su portal de Internet, El País difundió ayer que no habrá condena de la ONU por el bárbaro ataque. Rusia salió en defensa del régimen de Asad y mostró otra vez su poder de bloqueo en el Consejo de Seguridad. Ni siquiera el horror de 86 muertos, 30 de ellos niños, bastó.El Kremlin acusó contra toda evidencia a los rebeldes de haber ocultado armamento químico. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lo negaron.Los rusos, con poder de veto, ya habían señalado que consideraban inocente al régimen sirio y que, para ellos, el material químico había sido ocultado por rebeldes en un almacén terrestre que estalló con las bombas aéreas.No sirvió que los observadores en la zona lo desmintieran o que Washington sostuviese la autoría del régimen.Con el rechazo ruso, la resolución se estancó y quedó lista para correr la misma suerte que la que en febrero pretendió sin éxito imponer sanciones al régimen por sus demostrados ataques con gas cloro a tres posiciones rebeldes en 2014 y 2015.A pesar de la condena mundial, impartir justicia es difícil ante la falta de una investigación independiente sobre el arsenal químico de Siria, que según el gobierno sirio ya fue destruido.El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, advirtió ayer a Rusia que es hora de que reconsidere su apoyo al régimen sirio, al que responsabilizó del ataque.En la Casa Blanca, Trump consideró que “han cruzado varios límites (...) Cuando matas niños inocentes, bebés (...) eso es cruzar muchos, muchos límites, mucho más allá de apenas una línea roja”, dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el rey Abdalá II de Jordania.“Su muerte es una afrenta a la humanidad. Esos actos de odio por el régimen de Asad no pueden ser tolerados”, agregó, sin dar detalles de qué acciones podría tomar Estados Unidos.Trump dijo que su “actitud con relación a Siria y Asad ha cambiado”, en un claro cambio de postura.“Lo que ha pasado es inaceptable para mí”, subrayó.En un ejemplo claro de cambio de tono, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, asumió una agresiva retórica contra Rusia en el Consejo de Seguridad y hasta amenazó con acciones unilaterales de Washington en Siria.La representante estadounidense reclamó a Rusia hacer valer su influencia sobre el gobierno sirio.La guerra siria divide a Occidente y Moscú desde que comenzó hace seis años, bloqueando cualquier esfuerzo por poner fin al conflicto que se ha cobrado más de 320 mil vidas.No se prevé ninguna votación hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU.Por su parte, la oposición siria criticó ayer las últimas declaraciones de Washington sobre el gobierno sirio.“Hasta ahora, esta administración (estadounidense) no ha hecho nada y ha adoptado una actitud de espectadora, haciendo declaraciones que dan al régimen la oportunidad de cometer más crímenes”, afirmó el vicepresidente de la Coalición Nacional Siria, Abdelhakim Bashar.Lo ocurrido amenaza con lastrar aún más la tregua en vigor en Siria desde el 30 de diciembre de 2016, que ya ha sido violada cotidianamente por los bombardeos del régimen en varios bastiones rebeldes y combates entre los insurgentes. (Con información de AFP / Associated Press)

