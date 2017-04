Huelga general pega a gobierno de Macri

La medida fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más poderosa del país, contra la política económica del gobierno en momentos en que la actividad industrial acumula 12 meses de caída, el consumo no repunta y la tasa de desempleo alcanzó 7.6% a fines de 2016, sumado a una pobreza del 30%.“Esperamos una jornada de apoyo contundente”, pronosticó Héctor Dáer, uno de los líderes de la central obrera, en una entrevista radial el martes. Parte del éxito que aventura el sindicalista obedece a la adhesión de todos los sindicatos de transporte público.Con esta primera huelga general de 24 horas resurge el interrogante en torno a la estabilidad de un gobierno no peronista. Desde el retorno de la democracia en 1983, ningún presidente que no fuera de esa fuerza política pudo terminar su mandato.En gran parte ello obedeció a crisis económicas que alimentaron el poder de paro y movilización de la CGT, brazo sindical del movimiento fundado por Juan Domingo Perón en la década de 1940.“Toda la vida (la CGT) ha tenido una actitud poca solidaria con el gobierno que no ha sido de su propio palo”, opinó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien anunció que desplegará a todas las fuerzas federales para impedir bloqueos a los accesos a la ciudad de Buenos Aires y garantizar así la circulación de trabajadores que se movilicen por sus propios medios.Varios funcionarios apuntaron contra la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015) de agitar la protesta justo en coincidencia con nuevos cargos en su contra por presunta corrupción. No obstante, ninguno de los jefes de la CGT milita en el kirchnerismo, sino en otras corrientes dentro del peronismo.

