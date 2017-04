Disuelve Policía protesta en Caracas

Caracas, Venezuela– La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) disolvió con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de decenas de opositores que intentaban marchar hacia la Asamblea Nacional en apoyo a la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo.El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, afirmó a los periodistas desde la marcha que el Gobierno impidió que la mayoría de los diputados llegara a la capital para participar en la sesión parlamentaria, prevista para las 14:30 horas, tiempo local.Los accesos a Caracas amanecieron cerrados o limitados por puntos de control de las autoridades, mientras al menos 12 de las 24 estaciones del metro cerraron sus operaciones por seguridad de los usuarios.A metros de la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, el oficialismo instaló una tarima para la concentración de una manifestación que fue anunciada por la dirigencia chavista, después que la Oposición anunciara la movilización desde la Plaza Venezuela, en el este de la ciudad.En ese lugar de partida de la marcha opositora, la Policía y la Guardia Nacional instalaron varios cordones de seguridad con cientos de agentes y soldados para impedir el paso de los manifestantes.La marcha desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea estaría encabezada por los diputados opositores que hacen mayoría en el foro legislativo.La Oposición denunció que en la céntrica avenida Libertador la Policía dispersó una concentración opositora lanzando gases tóxicos a los participantes.Borges dijo que las autopistas de acceso a Caracas fueron cerradas para que el pueblo no exprese su apoyo a la Asamblea.El líder opositor Henrique Capriles denunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de los accesos a la ciudad para impedir que la gente exprese el rechazo a su Gobierno."Sacaron cientos de policías y guardias para bloquear accesos a Caracas e impedir una movilización, pero contra la inseguridad no mueven uno solo", señaló."El terror de Maduro a los venezolanos: prácticamente cerrados todos los accesos a Caracas. El golpe de Estado sigue", agregó.La marcha fue convocada por los diputados para manifestar el apoyo a la Asamblea, antes de que se discuta la posible remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por haber firmado la sentencia que anuló las atribuciones del legislativo, dominado por una mayoría opositora.Aunque el TSJ suprimió la sentencia contra la Asamblea, los diputados sostienen que la corrección del fallo no cambia el golpe de Estado contra la Constitución.El TSJ suprimió las sentencias después que la fiscal general, Luisa Ortega, las denunciara como una ruptura del orden constitucional, algo que Maduro llamó un impasse entre los magistrados y la Fiscalía.

