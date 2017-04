Comité Olímpico Internacional dona 600 md a Perú tras inundaciones

Lima– El Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó el martes 600 mil dólares a Perú para ayudar al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias, inundaciones y avalanchas causadas por el fenómeno climático el Niño Costero, dijo el gobierno.La Casa de Gobierno informó en un comunicado que el presidente del COI, Thomas Bach, envió una carta al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que "expresó sus condolencias por la pérdida de vidas humanas durante los desastres naturales".La carta fue entregada a Kuczynski por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien llegó a la capital peruana para conocer los avances en la organización de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2019. Lima también tiene previsto albergar en septiembre la asamblea general del COI, en la que el organismo elegirá la sede de los Juegos Olímpicos de 2024.En marzo, durante los momentos más duros de lluvias que cayeron sobre Perú, el partido opositor Fuerza Popular y el gremio empresarial presionaron a Kuczynski y le pidieron cancelar la organización de los Panamericanos.Kuczynski se opuso a ese pedido y aseguró que Perú organizará los juegos, cuyo costo será de mil 200 millones de dólares."El Perú ha aceptado ser el huésped de los Juegos Panamericanos... sería realmente una tragedia no poder cumplir. Vamos a dedicarle todos los recursos necesarios a la reconstrucción (del país) y a los Juegos Panamericanos, que son en 2019, no ahora", dijo a la prensa.Las intensas lluvias, avalanchas e inundaciones causadas por el fenómeno climático el Niño Costero se producen por las altas temperaturas del Pacífico en la Costa Norte de Perú, que han superado en promedio seis grados al nivel normal.La calamidad ha dejado 106 muertos, más de 950 mil afectados y ha provocado daños a 210 mil casas, cientos de puentes y vías sobre todo en la Costa Norte del Pacífico. El costo de la reconstrucción no ha sido determinado, pero superaría los tres mil millones de dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.