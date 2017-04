Estiman 100 muertos por ataque químico en Siria

Beirut, Líbano– Hasta cien personas habrían perdido la vida hoy en Siria tras un bombardeo aéreo con supuestas armas químicas, informó El País.La ONG médica UOSSM, fundada en 2012 en Francia, asegura que en el ataque contra la localidad de Jan Sheijun, en la provincial de Idlib y bajo control de fuerzas rebeldes, han muerto un centenar de personas.El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, cifra los fallecidos en 58 personas, incluidos 11 niños, y asegura que el bombardeo fue perpetrado desde el aire, sin precisar si se trató de aviones del Gobierno de Bashar al-Assad en Siria o de Rusia.El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia mañana para analizar lo ocurrido a petición de Francia y Reino Unido.El Gobierno de Estados Unidos, al igual que Francia, Turquía y otros países que se han sumado a las críticas, condenó el reprobable ataque y dijo que no puede ser ignorado.El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, acusó en una conferencia de prensa que los actos atroces, que achacó a Al-Assad, son consecuencia de la debilidad mostrada por el exmandatario Barack Obama."Hay más de 80 muertos y 400 personas afectadas por el gas tóxico, con problemas respiratorios y vómitos. La mayoría mujeres y niños porque el ataque tuvo lugar a las seis de la mañana, cuando dormían", aseguró en un conversación Abu Alaa, conductor de ambulancias encargado de la evacuación de heridos al hospital Saraqab, en la ciudad de Idlib.Según el conductor, una decena de personas en estado crítico fallecieron durante su espera ante el paso de Baba al-Hawa, cruce fronterizo con Turquía, hasta que ésta autorizó el traslado de los pacientes más graves a sus hospitales.El ataque se produce pocos días después de otro similar denunciado por Médicos Sin Fronteras en la provincia de Hama, que dejó al menos 50 heridos sin que se determinara el tipo de agente tóxico al que fueron expuestos.El Ministerio de Defensa ruso negó mediante un comunicado haber efectuado ningún ataque aéreo en la zona.Igualmente, una fuente del Gobierno de Damasco citada por el rotativo libanés Daily Star también negó las acusaciones vertidas contra el régimen."El Ejército no ha usado y no usa armas químicas, ni en el pasado ni en el futuro, para empezar porque no las tiene", aseguró.Sin embargo, este ataque corre el riesgo de descarrilar una vez más el proceso de negociación en marcha justo cuando los donantes internacionales para Siria celebran una conferencia de dos días en Bruselas."Hay una responsabilidad objetiva de cualquier régimen sobre la protección de sus propios civiles, y esto es un principio que es válido bajo la ley internacional en cualquier caso", expuso en una rueda de prensa la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, tras precisar junto al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, que la UE aún no dispone de pruebas sobre lo ocurrido.La Oposición siria pidió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que abra una investigación inmediata sobre el ataque.Francia también solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU."El uso de armas químicas constituye una violación inaceptable de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas y un nuevo reflejo de la barbarie de la que la población siria es víctima desde hace tantos años", declaró el Ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, en un comunicado.Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, también señaló a Damasco como autor del ataque."Aunque no podemos estar seguros de lo ocurrido, esto tiene todas las características de los ataques de un régimen que ha usado repetidamente armas químicas", dijo.Naciones Unidas ha acusado a todas las partes en conflicto de usar agentes tóxicos de cloro, gas sarín y gas mostaza en la guerra, cuyas victimas son mayoritariamente civiles.Este sería el ataque químico más mortífero tras el perpetrado con gas sarín en Gouta, periferia de Damasco, en agosto de 2013 que causó la muerte a centenares de personas.Fue precisamente ese ataque el que estuvo al borde de provocar la entrada de las tropas estadounidenses en el conflicto. La mediación de Moscú logró evitar una intervención militar tras el compromiso de Damasco a destruir su arsenal de mil 300 toneladas de armamento tóxico y desmantelar su programa nuclear bajo la supervisión internacional.Iniciada en 2011, la guerra en Siria se ha cobrado más de 312 mil vidas (un tercio civiles) y desplazado de sus casas a la mitad de los 23 millones de sirios.El mes de marzo marca un trágico balance con 576 civiles muertos por bombardeos cuya responsabilidad recae según el OSDH por primera vez a partes iguales entre la coalición internacional y las aviaciones siria y rusa.Las imágenes pueden ser fuertes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.