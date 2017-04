Indignación mundial por ataque 'químico' en Siria

París— El presunto ataque químico que dejó 58 muertos este martes en Siria generó indignación en todo el mundo, con llamados de la ONU, París, Londres y Bruselas, entre otros, para que se identifique a los responsables de este acto "inhumano".En el ataque ocurrido en la ciudad de Jan Shiejun murieron 58 personas y 170 resultaron heridas, incluidos niños, que apenas conseguían respirar con máscaras de oxígeno, mientras las convulsiones sacudían sus cuerpos.Al menos 11 niños fallecieron, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, dijo este martes que la organización quiere "identificar claramente las responsabilidades" y que los autores del ataque "rindan cuentas".La oposición siria acusó al régimen de haber utilizado "obuses con gas químico". Este "crimen horrible" recuerda al ataque del verano (boreal) de 2013 cerca de Damasco, que la comunidad internacional "dejó impune".Unas horas después, un ataque aéreo fue lanzado contra el hospital donde eran tratadas las víctimas.El jefe negociador de la oposición, Mohamed Sabra, dijo que el ataque "con gas tóxico", "pone en entredicho" el proceso de paz, que intenta poner fin al conflicto que ha dejado más de 320 mil muertos y millones de desplazados y exiliados.La Casa Blanca condenó el ataque, calificándolo de "intolerable" y atribuyó la responsabilidad del mismo al régimen de Bashar al Asad."El ataque químico en Siria contra personas inocentes, incluyendo mujeres y niños, es condenable", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.El ejército sirio "negó categóricamente" estar detrás del ataque y subrayó que "nunca las usó (las armas químicas), en ningún momento, en ningún lugar y que no lo hará en el futuro".Las acusaciones son una "calumnia", dijo este martes a la AFP un alto responsable de los servicios de seguridad sirios."Se trata de una calumnia; los hombres armados, los insurgentes, intentan apuntarse una victoria mediática tras no haber podido conseguir una victoria sobre el terreno", indicó el alto responsable, quien pidió el anonimato.La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, también señaló al gobierno sirio."La noticia de hoy es terrible (...) Obviamente, la principal responsabilidad allí recae en el régimen, porque tiene la responsabilidad de proteger a su gente y no de atacarla", dijo en un encuentro con periodistas la canciller europea.Londres también apuntó en la misma dirección."Aunque no podemos estar seguros de lo ocurrido, esto tiene todas las características de los ataques de un régimen que ha usado repetidamente armas químicas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, en un comunicado"El incidente debe ser investigado y sus autores rendir cuentas", añadió el ministro, describiendo como "horrorosas" las informaciones que llegan de Siria.El presidente francés, Francois Hollande, acusó este martes a Bashar al Asad de estar detrás de la "masacre"."Una vez más el régimen sirio niega la evidencia de su responsabilidad en esta masacre", dijo Hollande en un comunicado difundido por la presidencia francesa.Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque.El presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunció que el ataque "químico" en Siria fue "inhumano" y amenaza el proceso de paz en este país, en una conversación son su homólogo ruso, Vladimir Putin, informaron responsables de Ankara.La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OIAC), por su parte, dijo estar "muy preocupada" por este "presunto ataque con armas químicas", precisando que está intentando "reunir y analizar todas las informaciones de todas las fuentes disponibles".

