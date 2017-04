Revelan canal oculto entre Putin y Trump

Washington DC– El fundador de Blackwater, Erik Prince, se reunió con un ruso cercano al Presidente Vladimir Putin a principios de enero.Lo anterior, según The Washington Post, en un aparente esfuerzo por crear una línea de comunicación secreta entre Moscú y la entrante Administración Trump.La reunión, que tuvo lugar en las Islas de Seychelles, ocurrió menos de dos semanas antes de que Donald Trump tomara posesión en Estados Unidos como Mandatario.Los Emiratos Árabes Unidos acordaron organizar la reunión para ver si Rusia podría revertir su apoyo a Irán, incluyendo sus lazos en Siria, según el Post.La agenda completa de la reunión, no obstante, se desconoce.El diario estadounidense informó que Prince, quien donó a la campaña presidencial de Trump y es el hermano de la Secretaria de Educación de Trump, Betsy Devos, se presentó como enviado no oficial de Trump a la reunión.El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó al Washington Post que Prince no desempeñó ningún papel en la transición de Gobierno y que la Administración no estaba al tanto de esa reunión."No tenemos conocimiento de ninguna reunión y Erik Prince no tuvo ningún papel en la transición", indicó Spicer.Un portavoz de Prince aseguró que la reunión no tuvo nada que ver con Trump, y criticó al Gobierno por sus prácticas de vigilancia de "hermanos mayores"."Erik no tenía ningún papel en el equipo de transición. Esto es totalmente fabricado. La reunión no tuvo nada que ver con el Presidente Trump. ¿Por qué la llamada 'comunidad de inteligencia con pocos recursos' juega con la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses cuando deberían estar cazando terroristas?", reprochó.Durante su campaña, Trump prometió mejorar las relaciones con Rusia y generó críticas por su amistad con Putin.Su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, habría discutido las sanciones estadounidenses contra Rusia con el Embajador del país en los Estados Unidos.Flynn renunció después de que se hiciera público que no fue completamente honesto respecto a esas conversaciones con otros miembros del Gobierno de Trump.Los principales asistentes de Trump, incluyendo a Flynn; su yerno, Jared Kushner y su jefe estratega, Stephen Bannon, se reunieron por primera vez con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, en diciembre, durante un viaje a Nueva York.Funcionarios se enteraron de la visita de Zayed cuando vieron que su nombre figuraba en un manifiesto de vuelo, lo cual indicaba una violación del protocolo pues los Emiratos Árabes Unidos no proporcionaron a la Casa Blanca un aviso previo de la visita.Zayed supuestamente quería que la reunión fuera beneficiosa para ambas partes, creyendo que Trump y los Emiratos Árabes Unidos tienen un mutuo interés en hacer que Rusia se distancie de Irán.Funcionarios contaron al Post que Zayed y Putin se reunieron dos veces el año pasado, en las que zayed impulsó su agenda respecto a Irán al líder del Kremlin.Los Emiratos Árabes Unidos creían que Prince, en el momento de la reunión, tenía la bendición de la entrante Administración Trump.Blackwater es una controvertida firma de seguridad envuelta en múltiples incidentes que incluyen abusos en Irak. Algunos de sus guardias fueron condenados penalmente por matar civiles iraquíes.Más tarde, Prince vendió la empresa, que desde entonces cambió de nombre.