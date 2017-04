Yerno de Donald visita Irak junto a jefe militar de EU

Bagdad– El yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, viajó el lunes a Irak junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Joseph Dunford.Los planes de viaje de Kushner fueron revelados inicialmente el domingo por la noche por un funcionario del gobierno que dijo que Kushner quería ver la situación en Irak personalmente y mostrar respaldo al gobierno en Bagdad.El funcionario dijo que Kushner ya había llegado. Pero cuando se le mostró información que indicaba que no era así, el funcionario dijo que el momento de su arribo no estaba claro pero confirmó que Kushner iba a estar el lunes en Irak. Esas visitas de altos funcionarios son usualmente mantenidas en secreto por razones de seguridad.La fuente que habló el domingo lo hizo a condición de preservar el anonimato porque no estaba autorizado a revelar oficialmente la información.El arribo de Kushner la tarde del lunes, con Dunford y Thomas P. Bossert, un asistente presidencial para seguridad nacional y antiterrorismo, fue anunciada por el capitán Greg Hicks, vocero de Dunford.La visita comienza con un trasfondo de una investigación de muertes civiles en un área de Mosul cerca del sitio de un ataque aéreo de la coalición encabezada por Estados Unidos el mes pasado.''El general Dunford invitó al señor Kushner y el señor Bossert a reunirse con líderes iraquíes, asesores estadounidenses y visitar a las tropas estadounidenses en el terreno para recibir información sobre el status de la campaña contra el Estado Islámico en Irak y Siria'', dijo Hicks. El vocero añadió que Kushner viajaba ''a nombre del presidente para expresar el respaldo de este y su compromiso con el gobierno de Irak y con el personal estadounidense que participa en la campaña en Irak''.La agenda de Kushner en la Casa Blanca está cargada. Ha estado profundamente involucrado con la selección del personal del presidente, lanzó recientemente un grupo especial para modernizar el gobierno usando lecciones del sector privado y ha desempeñado un papel de diplomático tras bambalinas, asesorando sobre relaciones con el Oriente Medio, Canadá y México.Y aunque carece de experiencia diplomática, Trump le ha encargado trabajar por un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos.

