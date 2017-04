Europa reemplaza a EU como centro de pornografía intantil en Internet

Londres— Europa superó el año pasado a America del Norte como el continente con el mayor número de páginas web de pornografía infantil, reveló un informe de una gran organización británica difundido este lunes.Europa, incluyendo a Rusia y Turquía, alberga el 60 por ciento de esas páginas, un incremento del 19 por ciento respecto a 2015, según el informe anual de la Internet Watch Foundation (IWF, Fundación observatorio de internet), que une a autoridades y empresas tecnológicas, y tiene su sede en Cambridge, Inglaterra.América del Norte albergaba el 37 por ciento, una caída de veinte puntos desde el 57 por ciento de 2015, según IWF.El informe revela que Holanda es el primer país del mundo en número de páginas de este tipo --20.972, o 37 por ciento del total--, seguido de Estados Unidos, con 12.492 (22 por ciento), Canadá, con 8.803 (15 por ciento), Francia, con 6.099 (11 por ciento) y Rusia, con 4.176 (7 por ciento)."La situación mundial no es buena", dijo en un comunicado la directora de la IWF, Susie Hargreaves."Las empresas de internet y las grandes empresas que no hacen nada, o muy poco, para abordar el problema de las imágenes de abusos sexuales a niños, tienen que dar un paso al frente y trabajar con nosotros", reclamó.Aunque el informe constató avances en la tecnología para rastrear e identificar a delicuentes cibernéticos, éstos no impidieron que casi se duplicaran las denuncias que recibe IWF, de 4,4 millones en 2015 a 8,2 millones en 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.