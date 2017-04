Suspende OEA reunión extraordinaria sobre Venezuela

Washington– El embajador boliviano Diego Pary Rodríguez suspendió sorpresivamente el lunes una reunión extraordinaria en la que la Organización de los Estados Americanos tenía previsto analizar la crisis venezolana.Minutos después de asumir la presidencia temporal del Consejo Permanente del organismo durante el próximo trimestre, Pary Rodríguez dijo a The Associated Press que canceló la reunión porque ''no aceptamos que se haya planificado un Consejo Permanente sin nuestro consentimiento. Aún no hemos recibido los documentos relacionados a la reunión. No aceptamos que a Bolivia se le impongan consejos ya organizados''.El embajador beliceño Patrick Edwards había emitido la convocatoria el viernes a escasas horas de abandonar la presidencia del Consejo. AP pidió un comentario a Edwards, pero el embajador rehusó cualquier conversación.La noticia cayó como un balde de agua fría en la comunidad diplomática presente en la sede de la OEA. Numerosos embajadores se agolparon en los pasillos para intercambiar información.La canciller argentina Susana Malcorra planeaba asistir a la reunión en representación del Mersocur, bloque que el sábado exigió a Venezuela ''asegurar la efectiva separación de poderes''.La cancillería venezolana rechazó en un comunicado el pronunciamiento del bloque, que lo consideró una ''bufonesca injerencia'' y exigió el ''cese del hostigamiento'' a Caracas.Veinte países miembros de la organización planeaban someter a votación el lunes una resolución que calificaría la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones de la Asamblea Nacional venezolana de ''inconsistentes con la práctica democrática y una alteración del orden constitucional''.El embajador mexicano Luis Alfonso de Alba Góngora, uno de los que más ha impulsado la ofensiva diplomática en la OEA para abordar el caso venezolano, calificó de ''insólita'' la suspensión y dijo que seguirá gestionando que la reunión se celebre tal como estaba previsto.La representante peruana Ana Rosa Valdivieso coincidió en que la meta de su delegación es que la ''reunión se celebre hoy''.La OEA planeaba reunirse 48 horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suprimiera el sábado las acciones con las que había retirado sus poderes a la Asamblea Nacional.Pero legisladores opositores venezolanos anunciaron que comenzarán el martes un proceso para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que se atribuyeron las competencias del Congreso y avivaron las tensiones políticas en el país sudamericano.

