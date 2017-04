Deja 11 muertos explosión en el metro

San Petersburgo— Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas ayer en un atentado ocurrido en un vagón de metro en la ciudad rusa de San Petersburgo, mientras que las autoridades también anunciaron haber neutralizado a tiempo una bomba en otra estación de metro y que buscaban a dos sospechosos.El atentado se produjo mientras que la organización Estado Islámico (EI) había llamado a atacar Rusia a raíz de su intervención en apoyo a las fuerzas de Bashar al Asad en Siria, desde septiembre de 2015.La explosión tuvo lugar mientras el tren circulaba entre las estaciones del Instituto Tecnológico y la de Sennaya, en una línea muy frecuentada que atraviesa el centro de la segunda ciudad de Rusia.“Se abrió una investigación por ‘acto terrorista’”, indicó el Comité de investigación ruso en un comunicado, precisando que los investigadores examinarán “todas las otras pistas posibles”.Poco después, una bomba casera “fue detectada a tiempo y neutralizada” en otra estación, Ploshad Vosstaniya, en pleno centro de la ciudad, anunció el Comité antiterrorista.En un nuevo balance publicado anoche, los servicios antiterroristas daban cuenta de 11 muertos y 45 heridos hospitalizados, en un comunicado transmitido a las agencias rusas.Anteriormente, la ministra de Salud, Veronika Skovortsova, había informado en televisión de diez fallecidos: siete muertos en el lugar de los hechos, uno en la ambulancia y dos en el hospital.Rusia no había sido golpeada tan duramente desde la explosión, en pleno vuelo, de un avión que cubría la ruta entre Egipto y Rusia con 224 personas a bordo el 31 de octubre de 2015, un atentado reivindicado por el grupo EI.Desde entonces, las inestables repúblicas rusas del Cáucaso han sido escenario de varios ataques y los servicios de seguridad rusos habían anunciado en varias ocasiones haber desmantelado células yihadistas dispuestas a atentar en Moscú y San Petersburgo.La explosión se produjo a las 14:40, según los servicios secretos (FSB). Las primeras imágenes difundidas en las redes sociales y cadenas de televisión rusas muestran un tren del metro destrozado por la explosión, y numerosos viajeros que tratan de sacar a las víctimas de entre los restos del vagón siniestrado.“La explosión tuvo lugar entre dos estaciones pero el maquinista tomó la buena decisión de continuar ruta hasta la estación, lo que permitió proceder rápidamente a la evacuación y al socorro de las víctimas”, declaró en un comunicado una representante del Comité de investigación, Svetlana Petrenko.“Yo no estaba dentro, pero he visto salir a la gente, estaban como sordos, muchos se agarraban la cabeza. Los socorristas los atendieron muy rápidamente”, contó a la AFP Galina Stepanova.El presidente Putin, que se encontraba en esa ciudad para participar en un encuentro con periodistas locales, dio su pésame por las víctimas durante un breve discurso televisado, poco antes de entrevistarse con su homólogo bielorruso, Alexandre Lukashenko.El lunes por la noche, depositó un ramo de flores rojas en la entrada de la estación del Instituto Tecnológico, tras haber asistido a una reunión con representantes de los servicios de socorros y del ministerio de Interior en los locales del FSB.“El presidente escucha los informes de los servicios especiales”, indicó su portavoz, Dmitri Peskov, a las agencias rusas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.