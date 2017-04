Redobla oposición presión sobre Maduro

“La intención del gobierno es desmovilizar al pueblo en su justo reclamo y parar la presión de la comunidad internacional, pero esto recién comienza”, advirtió este domingo el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, en una declaración pública.El diputado se refería a la marcha atrás que dio el sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado por la oposición de servir al gobierno– a sentencias con las cuales se adjudicó las funciones de la Asamblea y retiró la inmunidad de los diputados.Sin embargo, la oposición no quedó satisfecha con las aclaratorias y denunció que “el golpe de Estado” –como califica los fallos– continúa, por lo que llamó a intensificar las protestas desde esta semana para lograr superar la crisis política con elecciones.Para el martes fue convocada una movilización hacia el hemiciclo en Caracas.“Todos activos que la lucha por la libertad no va a parar hasta que se restituya el orden constitucional (...) Lucharemos por las elecciones que nos deben, las de gobernadores, las de alcaldes y las presidenciales para solucionar la crisis”, expresó Guevara.Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.No obstante, pese al colapso económico y la baja popularidad de Maduro la oposición no ha logrado convocar grandes marchas, luego de que en septiembre y octubre de 2016 movilizara a cientos de miles de partidarios.

