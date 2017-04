Anula Corte Suprema venezolana setencias vs Congreso

Caracas, Venezuela─ El Tribunal Supremo de Venezuela anunció este sábado que suprimió las dos sentencias en las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los congresistas.Las sentencias provocaron una crisis política en el país y condenas internacionales.Sin ofrecer mayores detalles de los alcances de las medidas, el Tribunal Supremo indicó en su página de Internet que se "suprime el contenido'' de las sentencias que emitió esta semana.Horas antes, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Corte que revise sus recientes decisiones luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que eran violatorias de la constitución y representaban una "ruptura del orden constitucional''.El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que a pesar de los cambios de los polémicos fallos, la oposición seguirá firme su plan de movilizaciones de calle y gestiones a nivel internacional para presionar la realización de elecciones.La coalición opositora convocó para este sábado a una concentración en una plaza del este de la capital como parte de sus acciones de calle.Matheus insistió en que el "problema no son las sentencias'', y sostuvo que Maduro decidió rectificar ante la "presión internacional'' y el "resquebrajamiento'' que se produjo a lo interno del oficialismo, evidenciado con la denuncia de Ortega Díaz, vinculada al gobierno.El congresista indicó que la oposición continuará con las acciones legales que inició la víspera en la Fiscalía General contra los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para que sean removidos de sus cargos por las "faltas graves'' que cometieron al emitir los dos fallos contra la Asamblea Nacional.Las sentencias del Tribunal Supremo desataron una lluvia de críticas internacionales y llevaron a la OEA a convocar para el lunes a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar la crisis venezolana.Bolivia, que se apresta a asumir la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA, dijo por intermedio de su embajador Diego Pary que velará por la democracia y que su tarea principal será fortalecer "el rol de los Estados'' e impedir el plan de "agredir a Venezuela''.El presidente Evo Morales, que se encuentra en Cuba tras una operación de un nódulo en la garganta, cuestionó en su cuenta de twitter (at)evoespueblo si"Luis Almagro, secretario general de la OEA, tiene autoridad moral o ética para defender los derechos humanos y la democracia''.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.