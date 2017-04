Sube a 154 cifra de muertos por avalancha en Colombia

Bogotá, Colombia─ El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó este sábado que se elevó a 154 la cifra de muertos por la avalancha de 3 ríos que destruyeron varios barrios de la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo al sur del país.El mandatario dio la cifra de víctimas mortales y de unos 200 heridos, en una declaración en Mocoa, a donde llegó esta mañana para supervisar las operaciones de rescate tras la tragedia causada por una fuerte lluvia que anoche hizo desbordar los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos.En su declaración, Santos dijo que es posible que el número de víctimas aumente porque hay mucha gente todavía desaparecida, si bien no facilitó una cifra al respecto ya que señaló que todavía se están haciendo recuentos."Todavía no lo tenemos (el número de desaparecidos), pero el número de fallecidos, la rapidez con que ha crecido ha sido impresionante. Eso le parte a uno el corazón, por eso lo que estamos haciendo es ir a esas familias y decirles aquí estamos", agregó Santos.Preguntado acerca de si se puede descartar una nueva avalancha, dijo que no es responsable negar esa posibilidad, pero afirmó que piensan que las lluvias no van a ser tan intensas como ayer, lo que limita la posibilidad de que haya más aludes."Hacía más de 25 años que no llovía de forma tan intensa, son fenómenos que se repiten cada mucho tiempo", agregó Santos que hizo un llamado a la calma.En este sentido comentó que en este momento hay 10 niños en Mocoa que están bajo la autoridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que todavía no han encontrado a sus familias y se encuentran en la sede de la entidad, donde reciben atención.Santos anunció que se declarará el estado de calamidad en la zona."Vamos a hacer un plan de acción (...) e iniciar todo el proceso de ayuda humanitaria, vamos atender por supuesto a los heridos, vamos a iniciar todo el proceso fúnebre para atender a todas las personas fallecidas y vamos también a comenzar a restablecer los servicios que fueron suspendidos", destacó Santos.El gobernante achacó la catástrofe, que calificó como "producto de la naturaleza", al cambio climático y destacó que ayer llovió en Mocoa cerca de un 45 por ciento de lo que normalmente llueve en un mes.Asimismo, detalló que la mitad del departamento está sin luz, por lo que las autoridades han dispuesto una serie de plantas para que haya acceso a la energía.También comentó que existe un problema con el agua puesto que las tomas fueron destruidas y han dispuesto de 20 carrotanques que lleven agua a la ciudad.La tragedia en Mocoa se produjo anoche, cuando una fuerte lluvia aumentó el caudal de los ríos Mocoa y de sus afluentes Sangoyaco y Mulatos, cuyo desbordamiento provocó una avalancha de agua y piedras que se llevó todo lo que encontró a su paso.Al enterarse, Santos viajó a Mocoa para supervisar las tareas de rescate que están a cargo principalmente de las unidades militares en esa zona del país limítrofe con Ecuador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.