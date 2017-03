Los fantasmas de la guerra atormentan a niños desplazados en Mosul

Mosul— "Teníamos una casa grande pero el EI nos bombardeó y se quemó. El EI nos ha destruido" cuenta Nora, una niña de diez años que vivía en Mosul y cuyas historia ilustra la realidad de los menores desplazados por la guerra.En Mosul, la segunda ciudad de Irak, los niños juegan en medio de las ruinas como si fueran el patio de un colegio. Algunos enseñan botellas de agua de plástico que les entregaron una oenegé como si fuera un tesoro.Pese a los estruendos de los combates y la constante presencia de la muerte, muchos siguen sonriendo con la alegría propia de los niños, una frágil protección contra los horrores de la guerra.Pero los rostros cansados, las mejillas hundidas y las siluetas demasiado delgadas muestran las heridas de la guerra.Desde hace cinco meses, la ciudad sufre las consecuencias de una gran operación militar de las tropas iraquíes para desalojar al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que ocupa Mosul desde hace dos años y medio.Pero ahora Nora, una niña con perfil delicado y una larga cabellera morena, está a salvo de los combates en el campo de desplazados de Hasan Sham, ubicado en las colinas a unos 30 kilómetros al este de Mosul. A esta distancia no se escuchan los tiros.Dentro de una una gran tienda de campaña blanca, el llamado Espacio de Convivencia para los Niños, la niña dibuja junto a otros menores desplazados de la violencia.Detrás de Nora, que lleva un vestido de cuello blanco, hay globos colgados de una pizarra blanca y un armario de metal que guarda los tesoros de los niños refugiados: sus juguetes y materiales de bricolaje.Este espacio fue creado por Unicef en asociación con la oenegé Terre des Hommes (Tierra de los hombres) para volver a dar a los niños de Mosul un poco de normalidad tras años de duelo y destrucción."Vieron cosas que no deberían haber visto (...) Vieron gente asesinada, cadáveres", explica a la AFP Maulid Warfa, uno de los encargados locales de Unicef. "Aunque parezcan normales, por dentro están ardiendo"."Es por culpa del EI que estamos aquí", dice tímidamente Abdulrahman, de 9 años, un niño con el pelo corto vestido con una camisa blanca sentado al lado de Nora. De pronto deja de dibujar para recordar la situación en Mosul. "Allí hay miedo" dice.Con lágrimas en los ojos, Nora recuerda la destrucción de su casa.El lugar del campamento dedicado a los niños, decorado con dibujos de Bob Esponja, permite a los niños bailar, leer y hacer deporte. "Es el lugar donde pueden volver a sentirse que son niños", resume Maulid Warfa. "No queremos que pierdan su infancia".En el interior del espacio infantil, los niños cantan, se ríen, juegan con las manos y se persiguen unos a los otros. Pero las secuelas de la guerra y de la violencia yihadista resurgen a veces."Algunos niños son agresivos o huyen de los adultos. Hay algunos que golpean a sus compañeros, otros no quieren compartir y prefieren quedarse solos", revela un educador, que prefiere no ser identificado.Entre la multitud de casitas, animales, corazones y soles dibujados por los niños, también emergen escenas más sombrías.Una de ellos representa con lápiz negro a un niño solo aterrorizado en medio de las llamas que devoran una ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.