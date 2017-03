Mueren 22 en ataque junto a lugar de culto chií en Pakistán

Peshawar— Al menos 22 personas murieron y 70 resultaron heridas el viernes al estallar un potente coche bomba cerca de un lugar de culto de la minoría musulmana chií en la localidad de Parachinar, en el noroeste de Pakistán, según autoridades.El ataque ocurrió junto a la mezquita chií de Parachinar, que se encuentra cerca del mercado de Noor. Imágenes de televisión mostraban a gente transportando víctimas en ambulancias y vehículos privados.Jamaat-ul-Ahrar, una escisión de los talibanes paquistaníes, reivindicó el ataque. Su vocero Asad Mansoor no dio detalles y señaló que el grupo publicaría un comunicado más tarde.La explosión fue tan fuerte que dañó vehículos y tiendas cercanas, según el administrador del gobierno Zahid Hussain. Las autoridades declararon una situación de emergencia y rescatistas trasladaban a muertos y heridos a hospitales cercanos.Kamran Ali, hospitalizado por una lesión en la cabeza debida a la explosión, dijo que estaba sentado dentro de su tienda cuando se produjo el ataque."Mi tienda se derrumbó parcialmente y no pude moverme durante los siguientes 30 minutos o así, y después los vecinos me trajeron al hospital'', dijo. El lugar de la explosión quedó cubierto de cristales de las ventanas rotas y con manchas de sangre por todas partes.Parachinar es una localidad clave en la región tribal de Kurram, que hace frontera con Afganistán y ha sufrido violencia religiosa en el pasado. La zona también fue en su día un bastión de grupos armados suníes y talibanes paquistaníes. Aunque el ejército dijo haber despejado la región de Kurram de milicianos, la violencia ha continuado.

