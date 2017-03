Piden canadienses más control fronterizo

Los candidatos para dirigir el opositor Partido Conservador en Canadá están haciendo un llamado destinado a implementar drásticas medidas para contener el flujo de solicitantes de asilo que huyen de Estados Unidos con destino a Canadá, incluyendo desplegar al ejército canadiense a fin de detener a posibles refugiados en cuanto cruzan la frontera, escribió The Washington Post.Según el diario, este enfoque de endurecimiento refleja los sondeos de opinión pública que demuestran las actitudes más severas de algunos canadienses respecto a los solicitantes de asilo y la inmigración en general, ejerciendo presión política sobre el gobierno del primer ministro Justin Trudeau.Kevin O’Leary, una celebridad de un programa “reality” de televisión y político novato que ha asumido un enfoque similar al de Trump en su búsqueda de dirigir al conservador, piensa que los cruces resultan “inaceptables” y que Canadá debe aumentar el número de agentes dedicados a la seguridad fronteriza con el propósito de impedir una ola de refugiados. “No quiero que en Canadá pase lo que está pasando en Europa”, dijo en un reciente video de campaña.O’Leary, considerado contendiente puntero para las votaciones del 27 de mayo en el partido, quiere una nueva ley destinada a prevenir que se brinden audiencias sobre refugio a los solicitantes de asilo que crucen en forma ilegal la frontera. O’Leary admite que dicha medida va en contra del Acta de Derechos y Libertades Canadiense pero espera recurrir a una cláusula constitucional especial a fin de permitir actuar a pesar de dichas protecciones.Otro importante aspirante a líder, Maxime Bernier, miembro del Parlamento de Quebec, llegaría aun más lejos. Si el mayor número de agentes de seguridad fronteriza no logra detener el flujo de migrantes, “yo buscaría medidas provisionales adicionales, ente ellas el despliegue de fuerzas canadienses en las regiones fronterizas problemáticas”, dijo.Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional en Canadá, dijo que lo que motiva a los aspirantes a ser líderes conservadores “es 150 por ciento política”. “¿De cuántos miles de kilómetros de frontera estamos hablando? ¿Vamos a tener patrullas militares a lo largo de la frontera?”, preguntó.Neve señaló asimismo que las cifras se mantienen reducidas a comparación de los miles de solicitantes de asilo y refugiados reubicados que cada año ingresan a Canadá, entre ellos 40 mil refugiados sirios.“Creo que resulta importante no sugerir que nos hallamos siquiera remotamente en medio de una crisis”, dijo.En el sondeo Ipsos que Thomson-Reuters publicó la semana pasada se indicó que el 48 por ciento de los encuestados querían que se regresara a Estados Unidos a los migrantes, mientras que el 36 por ciento deseaba permitirles quedarse y solicitar asilo. En otro sondeo realizado para Radio-Canadá, el servicio francés de Canadian Broadcasting Corp., se apreció que, si bien la mayoría de los canadienses aún ven la inmigración como un punto fuerte en el país, el 37 por ciento cree que existe en demasía y el 25 por ciento quiere ver algún veto sobre la inmigración musulmana similar al de Trump.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.