Teme GB falta de mano de obra

Con uno de los desempleos más bajos de la Unión Europea, inferior al 5%, la libre circulación de trabajadores europeos ha sido una bendición para la floreciente economía británica de los últimos años, pero también para cientos de miles de españoles, italianos, griegos o polacos, que necesitaban trabajo o mejores salarios.El gobierno de Theresa May, que el miércoles inició el proceso de ruptura con la UE, ha lanzado mensajes tranquilizadores, pero algo se ha roto con el Brexit.“Nunca antes me habían hecho sentir que no era británico. Y ahora soy consciente”. Una de las caras más reconocibles de The 3 Million (una organización de europeos residentes en el Reino Unido que lucha por conservar sus derechos), es Joan Pons, un enfermero español que trabaja en un hospital de Norfolk, en el este de Inglaterra.Con 24 mil plazas de enfermería vacantes, los hospitales británicos están al límite y el Brexit podría complicar todavía más su funcionamiento si, como parece estar ocurriendo, el personal europeo le da la espalda al país.El número de nuevos enfermeros europeos llegados al NHS (National Health Service, el servicio de sanidad pública) cayó un 90% desde el referéndum del 23 de junio, según datos del Consejo británico de enfermeras y comadronas (NMC).“Es el primer signo de un cambio tras el referéndum sobre la UE”, dijo en un comunicado Jackie Smith, directora del NMC.Más del 5% de los 1,2 millones de empleados de la sanidad pública británica, alrededor de 60 mil, son de la UE, según datos de NHS Digital.

