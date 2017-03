Alertan en EU ataques de odio infantil

Ciudad de México– El hijo de Kate DeStefano-Torres llegó a casa de la escuela muy molesto una tarde del pasado mes de noviembre.El niño, un estudiante de sexto grado cuyo padre es puertorriqueño, tuvo una pelea en la escuela J. Mason Tomlin del municipio de Mantua, en Nueva Jersey.Según le contó a su madre, una chica de quinto grado le dijo: "prohibidos los mexicanos".Luego, señaló una pared divisoria móvil en la sala de usos múltiples y le dijo: "Trump construyó este muro. Estás fuera de aquí".El menor, para defenderse, la llamó estúpida y "basura blanca".Torres comentó a la cadena Univision que pidió a la escuela una investigación a través del programa de Hostigamiento, Intimidación y Bullying (HIB, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva Jersey.Además, solicitó una capacitación para profesores y estudiantes sobre cómo responder a incidentes de odio como el protagonizado por su hijo y su compañera.Pero conforme a lo que comentó a la cadena latina, nunca recibió una respuesta."Sólo quiero que haya educación, que la escuela forme a su personal y ayude a los estudiantes", señaló Torres, que siente que se perdió una oportunidad para educar a los menores.Varias organizaciones han denunciado un aumento de los incidentes de odio tras la victoria de Donald Trump en la elección presidencial.El fenómeno no sólo afecta a los adultos, sino también a los niños. En este contexto, muchas escuelas se están viendo obligadas a tomar decisiones sobre cuándo y cómo afrontar conversaciones difíciles sobre temas como la raza y el fanatismo."Los maestros están reportando un aumento de la actividad antisemita, antimusulmana y antiinmigrante", explicó Maureen Costello, directora del proyecto de Tolerancia de Enseñanza en el Southern Poverty Law Center, una organización que monitorea los incidentes de odio.La elección presidencial dejó una estela de intolerancia en el país, la cual golpeó especialmente a las escuelas.A fines de noviembre, Teaching Tolerance administró una encuesta online voluntaria a educadores de primarias y secundarias de todo el país. Recibieron más de 10 mil respuestas de maestros, consejeros, administradores y otros trabajadores en las escuelas.¿Su conclusión? La campaña presidencial había tenido un impacto profundamente negativo en las escuelas y en los estudiantes.Los maestros describieron un incremento de los insultos y el lenguaje ofensivo hacia minorías, además de incidentes que involucraban esvásticas, saludos nazis y banderas confederadas.Torres agregó que se sintió decepcionada al saber que la niña involucrada en el incidente con su hijo fue castigada."Eso es exactamente lo contrario de lo que sugerí que debería haber sucedido", manifestó."No quiero nada punitivo, sólo quiero que haya educación".Teaching Tolerance también ofrece una serie de recursos gratuitos para maestros y autoridades escolares, incluyendo un informe que describe un protocolo para abordar el clima de violencia en una escuela antes, durante y después de una crisis generada por un incidente de odio.Organizaciones como Not in our school y la federación de maestros Share my lesson cuentan con otros recursos adicionales.

