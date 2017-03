Rechaza Parlamento venezolano retiro de inmunidad

La mayoría opositora del Parlamento venezolano aprobó este martes un acuerdo en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dejó sin inmunidad a los diputados."La sentencia viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y pretende conferir poderes exorbitantes" al presidente Nicolás Maduro, advirtió el texto, que considera la decisión del TSJ como "una flagrante violación de la Constitución".Una sentencia del máximo tribunal difundida este martes señaló que "la inmunidad parlamentaria solo ampara (...) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)".El detonante de la decisión del TSJ -acusado por la oposición de servir al chavismo- fue un acuerdo aprobado el pasado 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.El Parlamento reiteró este martes su "apoyo institucional" a esa medida, mientras el Consejo Permanente de la OEA se reúne para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.La cámara, además, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar "las elecciones a gobernadores y publicar el cronograma electoral para las elecciones municipales".Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse a fines de 2016, fueron aplazados para este año sin que aún se haya fijado una fecha. También este año deben celebrarse los de alcaldes.El Consejo Permanente de la OEA debate en Washington sobre Venezuela, a solicitud de 18 países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México-, en una sesión apoyada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien planteó el 14 de marzo suspender a Venezuela del organismo si no realiza elecciones generales en breve.A inicios de 2016, el TSJ declaró en desacato al Legislativo, alegando que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.+++

