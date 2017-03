Policía brasileña incauta 800 kg de cocaína y seis aviones a banda narco

Brasilia– La Policía Federal brasileña (PF) desarticuló este martes una banda de narcotraficantes de gran escala, en una operación en la que decomisó 800 kilos de cocaína boliviana, seis aviones y cinco bienes inmuebles, incluido un aeródromo.La acción movilizó a 150 efectivos en 14 ciudades, donde fueron detenidas 17 personas. Otras siete fueron llevadas coercitivamente para que declaren ante la Justicia y un individuo se mantiene prófugo, informaron las autoridades de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), donde se realizaron la mayoría de los arrestos."Después de dos años de investigación, la PF considera que con esta operación desarticuló el brazo financiero de esta organización criminal", dijo a la AFP un asesor de la policía de ese estado.Durante la acción policial fueron capturados tres integrantes de la banda cuando intentaban transportar más de 800 kilogramos de cocaína originaria de Bolivia, que era ingresada a Brasil por vía aérea y luego distribuida en la región sudeste del país por tierra.Las autoridades bloquearon 68 cuentas bancarias e incautaron 35 vehículos, incluidos los aviones.El total de los activos secuestrados superó los 7.5 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares al cambio actual).La operación se desplegó por los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (centro-oeste); Sao Paulo y Minas Gerais (sudeste); y Paraná (sur).El caso fue bautizado "'All In', jugada típica del póquer en la que el jugador apuesta todas sus fichas en una mano", señaló la policía en un comunicado divulgado a la prensa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.