Enlista universitaria condenas de musulmanes a ataques

Washington DC– Heraa Hashmi, una estudiante estadounidense y musulmana de 19 años en la Universidad de Colorado, debía estar discutiendo las cruzadas con el hombre sentado a su lado.Sin embargo, tras unos minutos, él más bien sostenía una cruzada contra el Islam."No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes", le dijo, erróneamente, su compañero de clases.De hecho, se quejó porque los musulmanes "no se posicionan lo suficiente en contra del terrorismo".Hashmi quedó perpleja por su análisis. Los musulmanes constantemente denuncian las atrocidades que se cometen en nombre del Islam.Sin embargo, mucha gente cree que los musulmanes no condenan el terrorismo lo suficiente.Por ello, Hashmi decidió poner esa noción a prueba. Apoyándose en hojas de cálculo de Google, la joven hizo una lista de 712 páginas de musulmanes condenando acontecimientos, y sus respectivas fuentes, la cual tuiteó.La lista tiene de todo, desde condenas a actos de violencia doméstica hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001."Quería mostrarle a la gente qué tan débil es el argumento que 'a los musulmanes no les importa el terrorismo'", explicó Hashmi a The Guardian.Su lista tocó cuerdas sensibles. En 24 horas, su publicación fue retuiteada 15 mil veces. Un par de sus seguidores se ofreció a convertir su hoja de cálculo en un sitio web interactivo y, en una semana, nació muslimscondemn.com.Desde entonces, el sitio ha crecido considerablemente.

