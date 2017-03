Miles protestan en Londres contra Brexit

Londres– Miles de personas protestaron en este soleado sábado en Londres contra los planes de Gran Bretaña de irse de la Unión Europea.La marcha Unidos por Europa atrajo a muchas personas que ondeaban banderas azules con estrellas de la UE y se realizó unos días antes de que el gobierno británico inicie la separación formal del bloque de 28 naciones.La multitud guardó un minuto de silencio en la Plaza del Parlamento en recuerdo de los cuatro muertos y decenas de heridos en el ataque del miércoles. Muchos inclinaron la cabeza cuando sonaban las campanadas del Big Ben y colocaron flores a la entrada del Parlamento en memoria de las víctimas.La policía no dio un estimado de la concurrencia. Los organizadores informaron que había unas 25.000 personas. En Edimburgo, Escocia, hubo otra manifestación contra el Brexit aunque de menor tamaño.Los organizadores pensaron el aplazar la marcha _que habían planeado desde hace mucho_ debido al atentado de esta semana, en parte para no tensar más a la policía, pero decidieron seguir adelante.El líder liberal demócrata Tim Farron dijo a la multitud que la ``democracia continua'' a pesar del asalto. ``Estamos de pie en desafío a ese ataque'', agregó.La primera ministra Theresa May planea invocar el miércoles el Artículo 50 del tratado de la UE que permitirá iniciar las negociaciones para concretar el Brexit y las cuales se prevé que duren dos años.Gran Bretaña hizo el 23 de junio un referendo sobre su salida de la UE.

