Venezuela pide apoyo a ONU por escasez de medicinas

Caracas– El presidente Nicolás Maduro pidió el viernes ayuda a la ONU para regularizar el suministro de medicinas y enfrentar la escasez que atraviesa Venezuela.''Les he pedido apoyo para seguir avanzando en la regularización permanente del tema de los medicamentos para los hospitales, luego de la tremenda guerra que nos han metido'', dijo el gobernante en un acto de gobierno.Maduro no dio más detalles sobre la solicitud pero afirmó que había decidido acudir al organismo porque éste tiene ''los planes más avanzados y completos del mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla hacia los medicamentos del pueblo''.La crisis económica que enfrenta Venezuela se agudizó tras la caída sostenida de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de ingresos del país, lo que dio paso a una inflación de tres dígitos y a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.El mandatario repetidamente había descartado que el país enfrentara una crisis en materia de medicamentos y ha acusado a la oposición de promover una ''guerra económica'' para derrocar al gobierno.La administración socialista de Maduro se enorgullece de ser un proveedor de ayuda humanitaria a las naciones pobres de todo el mundo, por lo que el sólo hecho de reconocer que Venezuela necesita ayuda externa es una señal reveladora de hasta qué punto la nación, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, ha decaído en años recientes.La solicitud apoyo a la ONU se produce el mismo día en que su administración envió a Perú dos aviones cargados con ayuda humanitaria para auxiliar al país andino, que ha visto afectado por los peores aludes e inundaciones de las últimas dos décadas. Sin embargo, los adversarios de Maduro han dicho que esa generosidad debería reservarse para los venezolanos, que han sufrido una escasez generalizada y una inflación de tres dígitos desde que el mandatario fue elegido en 2013 luego de la muerte por cáncer del expresidente Hugo Chávez.Maduro aprovechó la oportunidad del envío a Perú para agradecer a su homólogo peruano Pedro pablo Kuczynski -un crítico del gobernante socialista venezolano- por ''haber autorizado toda la ayuda humanitaria, toda la ayuda solidaria''. Por encima de las diferencias ''la solidaridad entre hermanos de América Latina es muy importante'', acotó Maduro.La carga -dispuesta en una aeronave militar venezolana y un avión DC-10 fletado- contiene alimentos no perecederos, medicinas y otros insumos, lo que suma un total de 80 toneladas de productos, indicó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol.La ayuda venezolana incluye el envío de socorristas, entre otros especialistas, informó Reverol desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.