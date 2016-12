Vetan de centro comercial a mujer que insultó a hispanas

Cargando

Atlanta– Luego de que surgiera en redes sociales el video de una mujer blanca insultando a un par de latinas que hacían fila en JC Penney, el centro comercial Jefferson Mall en el que se encuentra la tienda vetó la entrada a la agresora.“Conocemos el video que fue publicado en redes y que ocurrió en una de nuestras tiendas. Jefferson Mall se compromete en crear una experiencia cómoda y conveniente para todos nuestros clientes y condenamos absolutamente este tipo de comportamiento. Trabajaremos en identificar a esta mujer, y una vez que lo hagamos la vetaremos permanentemente de este lugar, por no respetar el código de conducta”, asegura el centro comercial.Tras la presión de los usuarios de redes, la tienda JC Penney se vio obligada a extender un comunicado:“Estamos muy perturbados por el incidente ocurrido en una de nuestras tiendas en Jefferson Mall. Ofrecemos una disculpa a nuestros clientes y trabajadores, no estamos de acuerdo con ese comportamiento discriminatorio", alegó la tienda.En la grabación, la mujer aparece gritando a las dos hispanas diciéndoles que regresen "al maldito lugar de donde vinieron", tras molestarse porque las mujeres presuntamente se habían colado en la línea.Renee Buckner, la mujer quien grabó el video, indicó que se sentía obligada a "exponer este tipo de racismo en Estados Unidos" y que ignorarlo no haría que desapareciera.De acuerdo con Buckner, una de las dos clientas estaba en la caja registradora pagando y antes de que terminara su transacción, su amiga se acercó para que le pagara un par de camisas, lo que motivó la ira de la anciana que estaba detrás de ellas en la fila.En la grabación, la anciana señala además que posiblemente todo lo que las mujeres hispanas estaban llevando lo habrían comprado con el dinero de la ayuda social y pagado con los impuestos que ella y otros ciudadanos pagan.Cuando una de las dos hispanas quiso responder, la mujer le gritó: "Está bien, habla inglés, estás en América, y si no lo sabes, aprende".Durante el casi minuto y medio que dura el video solo se escucha la intervención del cajero de la tienda que en tono calmado le pedía a la mujer que "cuide su vocabulario".La reproducción de la grabación (que fue subido a otras plataformas como Twitter) con los hashtags #exposingTheRacism, #louisvilleKy y #prayForAmerica se ha vuelto viral tras el incidente ocurrido el martes por la noche en Lousville, Kentucky.Como país de inmigrantes, debemos entender que solo avanzamos a través de la paz, la aceptación y abrazando a los que son diferentes de nosotros", escribió el alcalde de Lousville, Greg Fischer, en Twitter.“Estos son los valores básicos americanos protegidos en nuestra Constitución, valores adaptados en esta comunidad acogedora y compasiva", agregó Fischer en su tweet titulado "Debate sobre valores humanos fundamentales, dignidad y respeto".Episodios como este, calificado por muchos como el "efecto Trump", son cada vez más comunes en varias ciudades del país.De acuerdo con el Southern Poverty and Law Center (SPLC), en los diez días después de las elecciones celebradas a principios de noviembre, se reportaron casi 900 casos de acoso o intimidación relacionados a tensiones raciales.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.