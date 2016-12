Consejo de Seguridad de ONU pospone votación sobre colonias israelías

Naciones Unidas– El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó este jueves la votación de un proyecto de resolución que exige la detención de los asentamientos israelíes, informaron diplomáticos.El pedido de aplazar la votación fue realizado por Egipto, impulsor del proyecto de resolución, para dar tiempo a realizar consultas al respecto, aunque aún no se programó una nueva fecha, según los diplomáticos.Egipto hizo circular el borrador a última hora del miércoles y la votación estaba inicialmente prevista para las 15H00 locales (20H00 GMT) del jueves.La iniciativa suscitó una reacción inmediata del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pidió a Estados Unidos que usara su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear la resolución.Una resolución similar fue vetada por Estados Unidos en 2011, y sigue sin estar claro si la iniciativa será aprobada esta vez.El presidente electo Donald Trump señaló este jueves en un comunicado que el proyecto de resolución debía ser vetado por su país."La resolución considerada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Israel debe ser vetada" por Estados Unidos, subrayó el republicano en un comunicado.La propuesta de resolución, que exhortaba al Estado hebreo a "cesar inmediata y totalmente cualquier actividad de colonización en territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este", ponía a Israel "en una muy mala posición de negociación", afirma Trump en el comunicado."Tal como ha sostenido Estados Unidos durante mucho tiempo, la paz entre israelíes y palestinos sólo llegará a través de negociaciones directas entre las partes, y no a través de la imposición de los términos de Naciones Unidas", dijo Trump en una inusual declaración para un presidente electo de Estados Unidos.La eventualidad de que la administración del presidente Obama termine por permitir la aprobación de una resolución de ese tipo dio lugar a numerosas especulaciones durante estos últimos meses en la ONU.Las Naciones Unidas consideran ilegal la colonización israelí y llamaron en varias ocasiones a Israel a ponerle fin. No obstante, altos funcionarios de la ONU han constatado un aumento de las construcciones en los territorios palestinos estos últimos meses y algunos funcionarios israelíes ven la elección de Trump como una oportunidad de ampliar la colonización.

