Ligan a tunecino con ataque en Berlín

Ciudad de México— Medios alemanes difundieron una fotografía del presunto sospechoso de la embestida con un camión a una multitud en un mercado navideño de Berlín.Aunque las autoridades no han confirmado su identidad, el diario Bild reveló que el sujeto se llama Anis Amri y es de nacionalidad tunecina, quien entró en Alemania como refugiado temporal.Amri está ligado al atentado ya que la Policía encontró sus documentos de identidad dentro del camión que arrolló y mató a 12 personas.Tras comparecer a puerta cerrada en una comisión parlamentaria, el ministro del Interior, Thomas de Maizière, confirmó la búsqueda del sospechoso, pero se resistió a responder a las especulaciones publicadas por diversos medios."Desde la pasada noche seguimos todas las pistas para encontrar al sospechoso, que no es obligatoriamente el autor del atentado, tanto en Alemania como en Europa", dijo De Maizière.El ministro no lo confirmó, pero medios como el Spiegel Online aseguran que el sospechoso estaba en la lista de personas que deberían estar sometido a controles intensivos por sus actividades islamistas.Los investigadores encontraron restos de ADN en la cabina del camión que apunta en esta dirección y las fuerzas de seguridad están contactando desde hace horas con centros hospitalarios de Berlín y Brandeburgo, en busca de sospechosos.Según el Süddeutsche Zeitung, el hombre buscado pidió asilo el pasado mes de abril y llegó a Alemania en diciembre de 2015 procedente de Italia.Su pista se perdió desde diciembre y se sabe que estuvo en contacto con Abu Walaa, un islamista detenido recientemente.Walaa fue detenido en noviembre junto con otras cuatro personas quienes formaban parte de una red yihadista que aportaba combatientes al autodenominado Estado Islámico (EI).Ayer, las autoridades alemanas liberaron por falta de evidencia a un paquistaní sospechoso de conducir el camión.El camión fue robado en Polonia y la Policía dijo que encontró a un hombre muerto dentro del vehículo, pero señaló que no era el conductor.El ataque fue reivindicado por el EI.El incidente evocó el ataque en la ciudad francesa de Niza en julio, cuando un hombre de origen tunecino arrolló a un grupo de personas que estaba reunidas para ver los fuegos artificiales del Día de la Bastilla, matando a 86 personas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.