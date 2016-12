Merkel convoca a jefes de seguridad tras ataque con camión

Berlín– La canciller alemana, Angel Merkel, convocó el martes a los máximos responsables de seguridad del país para abordar la respuesta del gobierno al ataque con un camión que se cobró al menos 12 vidas en Berlín.Casi 50 personas resultaron heridas cuando un camión embistió el lunes por la noche contra un popular mercado navideño lleno de turistas y vecinos ante la iglesia Memorial del Káiser Guillermo, cerca de la estación del Zoo de Berlín.''Aún hay mucho que no sabemos sobre este suceso con suficiente certidumbre'', explicó Merkel en una rueda de prensa, su primer comunicado personal desde el ataque. ''Pero debemos, tal como están las cosas, asumir que fue un ataque terrorista''.La policía también señaló que el camión parecía haber sido manejado de forma deliberada. Ningún grupo reivindicó el ataque en un primer momento.Las autoridades detuvieron a un hombre a unos dos kilómetros (1.5 millas) del lugar del siniestro, sospechoso de ser el conductor del vehículo.Numerosos medios alemanes indicaron que el sospechoso era un ciudadano paquistaní. Imágenes difundidas en medios mostraban al sospechoso, con la cabeza cubierta por una tela blanca, siendo empujado hasta un auto policial poco después del ataque.La emisora pública de radio de Berlín RBB-Inforadio dijo que el hombre había entrado en Alemania el 31 de diciembre de 2015. La agencia de noticias dpa, citando también fuentes de seguridad no identificadas, dijo que el hombre había llegado a Alemania como refugiado en febrero de 2016. El periódico alemán Tagesspiel dijo que el hombre era conocido de la policía por delitos menores.La policía de Berlín declinó confirmar las noticias, derivando las preguntas a fiscales federales que anunciaron una rueda de prensa para el martes por la tarde. Pero Merkel, que ha sido muy criticada por permitir la entrada en el país de gran cantidad de migrantes, planteó directamente la posibilidad de que un solicitante de asilo fuera el responsable.''Sé que sería especialmente duro para todos nosotros sobrellevarlo si se confirma que este acto lo cometió una persona que pidió protección y asilo en Alemania'', dijo Merkel. ''Esto resultaría especialmente enfermizo para los muchos, muchos alemanes que trabajan cada día para ayudar a los refugiados y para la mucha gente que de verdad necesita nuestra ayuda y hace un esfuerzo por integrarse en nuestro país''.La policía realizó durante la noche un registro a gran escala en un amplio albergue para solicitantes de asilo habilitado en el clausurado aeropuerto Tempelhof de Berlín, según un portavoz de la oficina berlinesa para asuntos de refugiados. Cuatro hombres hacia el final de la veintena fueron interrogados pero nadie fue detenido, dijo Sascha Langenbach a Associated Press.Entre los muertos estaba un pasajero del camión, que murió cuando lo atendían los paramédicos, afirmó el portavoz de la policía de Berlín, Winfried Wenzel, sin abundar en detalles. La policía dijo más tarde que el hombre era un ciudadano polaco, pero no dio más detalles sobre su identidad o qué le había ocurrido.El dueño polaco del camión dijo temer que el vehículo, hubiera sido secuestrado. Ariel Zurawski señaló que la última vez que había conversado con el conductor, que era su primo, fue alrededor del mediodía, y que éste le dijo que se encontraba en Berlín y se preparaba para descargar el martes en la mañana. ''Le deben haber hecho algo a mi conductor'', afirmó Zurawski al canal TVN24.En las horas siguientes al suceso, las autoridades alemanas se mostraron cautas en su descripción de lo ocurrido. ''No quiero utilizar la palabra ''ataque'' por el momento, aunque hay mucho que apunta en ese sentido'', señaló el lunes por la noche el ministro del Interior, Thomas de Maiziere, a la televisora ARD. ''Hay un efecto psicológico en todo el país sobre las palabras elegidas aquí y queremos ser muy, muy cautos y operar cerca de los resultados reales de la investigación, no con especulaciones''.Alemania no ha sufrido ataques con víctimas masivas por parte de extremistas islámicos, aunque ha visto crecer sus temores tras dos ataques de solicitantes de asilo el pasado verano que fueron reclamados por la milicia radical EI. Cinco personas sufrieron heridas en un ataque con un hacha en un tren cerca de Wurzburgo y otras 15 resultaron heridas por una bomba ante un bar en Ansbach, ambos en el estado sureño de Baviera. Los dos agresores murieron.Esos ataques, y otros dos no relacionados con el extremismo islámico en el mismo periodo de una semana, avivaron las tensiones en Alemania por la llegada de 890 mil migrantes el año pasado.Grupos de ultraderecha y un partido nacionalista hicieron hincapié en el ataque del lunes, culpando a la canciller alemana, Angela Merkel, de lo ocurrido.''Con el argumento de ayudar a la gente, Merkel ha rendido por completo nuestra seguridad interna'', afirmó Frauke Petry, copresidenta del partido Alternativa por Alemania.Manfred Weber, miembro del partido conservador de Merkel y líder del mayor grupo político en el Parlamento Europeo, advirtió en contra de generalizar en las conclusiones tras el ataque. Sin embargo, señaló que es importante que los extremistas no entren en el país entre las personas que buscan refugio en Europa.''El estado debe ser capaz de revisar a cada refugiado que llega aquí'', dijo a la cadena pública alemana ARD.La Casa Blanca condenó ''lo que parece haber sido un ataque terrorista'', menos de un mes después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos pidiera precaución en mercados y otros lugares públicos en toda Europa, señalando que grupos extremistas como el grupo Estado Islámico y Al Qaeda se estaban centrando ''en la próxima temporada de fiestas y los actos asociados''.El grupo EI y Al Qaeda han llamado a sus seguidores a que utilicen camiones para atacar a multitudes. El 14 de julio, un camión arrolló a la multitud reunida por el Día de la Bastilla en la ciudad sureña de Niza, en Francia, y mató a 86 personas. El grupo EI se atribuyó ese ataque, realizado por un tunecino que vivía en Francia.