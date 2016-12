Grupo Estado Islámico reclama atentado en Berlín

Berlín– El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó ayer el atentado con un camión que arrolló a un multitud en Berlín dejando 12 muertos, en tanto que la policía alemana seguía buscando al responsable.“Un soldado del EI cometió la operación en Berlín en respuesta a los llamados para atacar a los ciudadanos de los países de la coalición internacional” contra el EI, anunció Amaq, la agencia de propaganda de la organización yihadista.La reivindicación llegó después de que la fiscalía alemana liberara al único sospechoso del caso, un demandante de asilo paquistaní, ante la falta de elementos incriminatorios.“La persona sospechosa, detenida tras el ataque, fue puesta en libertad este martes por orden de la Fiscalía Federal”, señaló la oficina. “Las pruebas forenses obtenidas hasta el momento no proporcionaron evidencias de la presencia del acusado en la cabina del camión durante el crimen”.“Se da el caso de que quizás tengamos a un peligroso criminal en la zona y eso, obviamente, pone a la gente nerviosa”, advirtió por su lado el jefe de la policía berlinesa, Klaus Kandt.Calificado de “acto terrorista” por la canciller alemana, Angela Merkel, y ocurrido en un país que hasta la fecha no había sufrido atentados de gran magnitud, el ataque con camión recuerda por sus circunstancias al perpetrado hace cinco meses en Niza.El balance es de 12 muertos y 48 heridos, de los cuales 24 permanecían aún hospitalizados este martes de noche.El sospechoso era “a priori” el paquistaní llegado a Alemania el 31 de diciembre de 2015 siguiendo la ruta de los Balcanes y “registrado en Berlín en febrero” como demandante de asilo, había indicado más temprano el ministro del Interior, Thomas de Maizière.Una fuente de la Policía berlinesa fue más contundente: “Tenemos al hombre que no es”, aseguraba al diario Die Welt. “El verdadero asaltante está aún en libertad y armado y puede provocar nuevos daños”, añadía.Un día después del atentado, sigue reinando la confusión. Con la fiscalía antiterrorista encargada de la investigación, la Policía registró en la mañana de ayer uno de los grandes centros de refugiados de Berlín, en el barrio de Tempelhof, donde podría haberse albergado el sospechoso.Antes de que la policía mostrara sus dudas sobre la identidad del detenido, Merkel reconocía que “sería particularmente difícil de soportar” la posible implicación de un demandante de asilo en el atentado en la capital alemana.“¡Son los muertos de Merkel!”, denunciaba en Twitter uno de los responsables del partido de derecha populista Alternativa para Alemania (AfD) Marcus Pretzell.

