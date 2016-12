Embiste camión a multitud en Berlín; hay 9 muertos

Cargando

Berlín– Un camión embistió el lunes un concurrido mercado navideño en el centro de Berlín, causando la muerte de por lo menos nueve personas y lesiones a varias más, dijo la Policía. El conductor fue arrestado en las inmediaciones.El camión embistió los puestos instalados afuera de un popular mercado navideño en la iglesia conmemorativa del emperador Guillermo.Imágenes de AP Televisión mostraban un enorme camión Scania que tenía el parabrisas roto en la acera adyacente al mercado y numerosas ambulancias alrededor.Un enorme árbol navideño con una estrella dorada en la punta quedó derribado en la calle.La Policía dijo que aún investigaba si el incidente fue accidental o si se trató de un ataque. Pero ocurrió menos de un mes después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendara tener cuidado en mercados y otros lugares públicos debido a que grupos extremistas, como el Estado Islámico, se estaban enfocando ''en la temporada navideña venidera y eventos asociados''.El grupo Estado Islámico y al-Qaida han instruido a sus seguidores a usar camiones para atacar lugares públicos. El 14 de julio, un camión arrolló a la multitud reunida por el Día de la Bastilla en la ciudad sureña de Niza, en Francia, y mató a 86 personas.Un testigo del incidente de Berlín, el británico Mike Fox, dijo a The Associated Press en el lugar que el camión pasó a sólo tres metros de él en su recorrido hasta el mercado, donde se llevó mesas y puestos de madera.''Definitivamente fue deliberado'', afirmó el turista procedente de Birmingham, Inglaterra.Fox dijo que ayudó a personas que parecían tener brazos y piernas rotos, y que otras víctimas quedaron atrapadas bajo los puestos.En las calles se veían decenas de ambulancias esperando para evacuar a las personas, así como policías fuertemente armados patrullando la zona.El portavoz de la Policía, Winfried Wenzel, dijo a la televisora pública ZDF que el sospechoso fue arrestado cerca del lugar, pero no dio más detalles.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.