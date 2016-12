Identifican al asesino del embajador ruso: policía turco de 22 años

Ankara– El atacante que mató hoy a tiros al embajador ruso en Ankara, Andrei Karlov, era un agente de policía de 22 años de edad, informó el alcalde de Ankara, Melih Gokcek.El sospechoso, que fue abatido por agentes turcos tras el atentado, nació en 1994 en la ciudad de Soke, en la provincia de Aydin, en la parte occidental del país.El supuesto atacante, identificado como Mevlüt Mert Altintas, se graduó de la escuela de policía de Esmirna (oeste del país) en 2014, agregó el diario Yeni Safak, cercano al Gobierno islamista de Turquía.“¡No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria. A menos que nosotros estemos todos seguros, ustedes tampoco sentirán seguridad. ¡Vuelvan, vuelvan! Todos aquellos que compartan esta opresión y tortura pagarán por ello", exclamó el hombre tras disparar varias veces contra el diplomático ruso.“Solo la muerte me llevará de aquí", concluyó el hombre en turco, después de gritar varias veces ‘Alahu Akbar’ (Dios es Grande, en árabe), así como otras frases en árabe, antes de ser él mismo abatido.Por su parte, los testigos presentes en el atentado indicaron a diferentes medios turcos que el atacante actuó solo y que sabía que no iba a salir vivo del edificio.“Llevaba un traje negro con camisa blanca, y estaba solo. No creo que hubiera nadie más. Sí, lo hizo solo", dijo a la cadena CNNTürk una mujer que se hallaban en la sala de exposiciones en el momento del atentado.Lo misma descripción la hizo a la cadena NTV Bahar Bakir, una periodista que cubría el acto en el que Karlov dio un breve discurso para presentar una exposición fotográfica sobre Rusia, llamada "De Kaliningrad a Kamchatka".Bakir confirmó que el atacante se hallaba detrás del embajador y lo disparó por la espalda, tal y como muestra un vídeo difundido en los medios sociales.“Allí (el atacante) actuaba solo. Luego si tenía algún cómplice fuera ya no lo sé", dijo la joven.Ambas testigos confirmaron que después de disparar a Karlov, el asaltante empezó a gritar en turco relacionando el ataque con la situación en Siria y Alepo.Dijo que sabía que no iba a salir vivo de aquí y no nos iba a hacer nada, que saliéramos. "Luego volvió a disparar al embajador", dijo la testigo citada en CNNTürk.Un fotógrafo del diario Hürriyet, Hasim Kiliç, que se hallaba en la sala, explicó a su diario que el atacante se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador, o al menos daba la impresión de serlo.“Normalmente, el embajador ruso no tiene protección policial, vino sin escolta, sólo con un asistente y un traductor", dijo Kiliç.