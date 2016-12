Venezuela sufre aún por falta de dinero, aunque circula billete de 100

Caracas– "Yuca a 3x1000. Se aceptan billetes de 100. OK", reza un letrero de cartón en una venta ambulante del popular barrio Petare, corazón del mercado negro de Caracas. Pero los problemas por la falta de efectivo continúan atormentando a los venezolanos en vísperas de Navidad.Los billetes de 100 bolívares volvieron a la calle luego de que el presidente Nicolás Maduro prorrogase la noche del sábado su vigencia hasta el 2 de enero, tras sacarlo el jueves de circulación para golpear -dijo- a "mafias" que acaparan ese papel moneda en las fronteras con Colombia y Brasil.Maduro dio marcha atrás tras protestas y saqueos el viernes y el sábado -con saldo de al menos tres muertos, según la Fiscalía- por la salida de circulación de ese billete, el de mayor valor y circulación, equivalente a 0.15 dólares a la tasa oficial más alta. Ello sin que entrara en vigor un nuevo cono monetario el jueves, como estaba previsto."Voy a recibir los 'marrones' (color del billete de 100) hasta el 31 de diciembre", dijo entre el bullicio de la redoma de Petare (este) el vendedor de yucas Eduardo Rengifo.Pero en la calle aún faltaba efectivo. Nutridas filas se formaban este lunes en las agencias de bancos públicos y privados. Muchos cajeros automáticos expedían billetes de menor denominación y los de 100 se daban en ventanilla.Beatriz Cortés, de 65 años, recorrió tres agencias bancarias. "Solo me daban cinco mil bolívares en billetes de dos. Y yo sin comida en la casa", se quejó en la fila de un banco, cuyos cajeros no funcionaban.Algunos bancos no entregaban más de 10 mil bolívares. Eso se va como agua en Venezuela, donde la inflación, según el FMI, rondará el 475 por ciento este año, la más alta del mundo.

