Crece en Jordania violencia extremista

Ammán— Diez personas, entre ellas una turista canadiense murieron ayer cerca de un sitio turístico del sur de Jordania en ataques perpetrados por hombres armados no identificados, de los cuales cuatro fueron abatidos tras horas de persecución.En total, siete policías, dos civiles jordanos y una canadiense perdieron la vida, y 27 personas resultaron heridas en una serie de tiroteos en Karak, indicó el servicio de Seguridad General en un comunicado.Esta ciudad situada a unos 120 kilómetros al sur de Ammán y conocida por su ciudadela cruzada (siglo XII), es una de las mayores y más turísticas de la región.Una fuente de seguridad indicó que cuatro asaltantes que se habían refugiado en la ciudadela habían sido abatidos por las fuerzas del orden tras varias horas de persecución y enfrentamiento.Por el momento no estaba claro si los cuatro hombres neutralizados eran los únicos responsables de los ataques, que no han sido reivindicados por ningún grupo.Según el servicio de Seguridad General, el primer ataque tuvo lugar cuando una patrulla de la policía acudió a una casa de Karak después de que se alertara de un incendio y hombres armados no identificados que estaban dentro abrieron fuego contra la patrulla y huyeron en un coche. Poco después, hombres armados abrieron fuego contra otra patrulla.Al mismo tiempo, individuos atrincherados en la ciudadela dispararon contra la comisaría de policía de Karak hiriendo a varios policías y peatones.El primer ministro, Hani Muliq, que intervenía en el Parlamento en el momento de los hechos, afirmó que “las fuerzas especiales y policías rodeaban a hombres armados atrincherados en la ciudadela de Karak”, “cinco o seis”, según la Dirección de Seguridad General.Una fuente de seguridad había indicado anteriormente a la AFP que los mismos se habían refugiado en la ciudadela y que se habían enviado refuerzos policiales al lugar. Los ataques no fueron reivindicados.Jordania forma parte de la coalición internacional antiyihadista que bombardea al grupo Estado Islámico (EI) en Siria e Irak desde 2014. El reino ha llevado a cabo bombardeos aéreos contra los yihadistas y alberga en su territorio a tropas de la coalición.En junio, un atentado suicida reivindicado por el EI le costó la vida a siete guardias fronterizos jordanos, cerca de sus límites con Siria.Los ataques coincidieron con los esfuerzos de Jordania por dar un impulso al turismo, un sector clave de su economía.Segunda fuente de ingresos por detrás de los envíos de remesas de los expatriados, el turismo contribuyó en 2015 al 14% del PIB del reino.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.