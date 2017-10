Calculan que Brexit llevaría menos de dos años

Bruselas— Las negociaciones formales para la salida británica de la Unión Europea durarán menos de 18 meses y Gran Bretaña no tendrá libertad para elegir lo que le guste, advirtió el martes el negociador principal de la UE para el Brexit.Michel Barnier dijo que los procedimientos formales, como las aprobaciones parlamentarias en Europa, reducirán el período de dos años con el que esperaba contar Londres para negociar las condiciones de salida."El tiempo será breve'', dijo Barnier en Bruselas. "Estamos preparados; mantengan la calma y negocien''.La primera ministra británica, Theresa May, ha expresado su intención de activar el Artículo 50 para finales de marzo. Eso inicia un proceso formal de dos años para que el país abandone el bloque.Pero Barnier advirtió que el tiempo efectivo de negociaciones será menor. Se podría buscar un acuerdo para octubre de 2018 y las aprobaciones parlamentarias para marzo del año siguiente.May podría tener problemas para activar el Artículo 50 en el plazo anunciado desde que una corte decidió el mes pasado que el Parlamento debía respaldar esa decisión. El gobierno apeló ese fallo ante la Corte Suprema y si ésta lo ratifica, la intervención del Parlamento podría demorar los planes de May.Barnier, quien habló en inglés y francés, dijo que Londres no puede escoger lo que le gusta y rechazar lo que no le gusta de la UE, ya que el mercado único y sus cuatro libertades, como la de desplazamiento, sin "indivisibles''.El francés no quiso especular sobre la posibilidad de un acuerdo de transición durante el cual Gran Bretaña tendría acceso parcial para facilitar su salida."Corresponde a los británicos decir qué clase de relación quieren y a los 27 estados de la UE definir el futuro que quieren construir con ellos'', dijo. "No se puede hacer todo en 15 a 18 meses de negociaciones''.El gobierno británico ha sido reacio a revelar qué quiere lograr en las discusiones y qué clase de futuro post-Brexit visualiza por temor a debilitar su posición negociadora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.