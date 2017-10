Se encadenan para exigir liberación de presos políticos

El Vaticano— En medio de la incertidumbre que rodea al diálogo en Venezuela, la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, realizó hoy una protesta simbólica en el Vaticano para exigir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los 'presos políticos'.Esperamos resultados, y lo primero que esperamos es la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. De todos esos presos que a nivel internacional han tenido recomendaciones, han tenido pronunciamientos de libertad plena como es el caso de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y de Leopoldo López”, dijo Tintori a la agencia Rome Reports.Junto a otras activistas, Tintori se encadenó en la Plaza de San Pedro, dedicó una oración a los opositores presos y desplegó una pancarta con sus rostros.No quedó clara cuál sería la duración de la protesta.Nos han quitado tanto que nos han quitado el miedo. El día que se llevaron a Leopoldo preso, que lo separaron de mis hijos, ese día me di cuenta de lo grave, de lo mal que estamos en Venezuela. Fue hace dos años y nueve meses y Leopoldo mi esposo me lo decía: 'vamos a caer en una crisis, no va a haber comida, no va a haber medicinas' y eso está pasando”, declaró.En la protesta participaron Mitzy Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, también detenido, y Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López.El grupo local de derechos humanos Foro Penal contabiliza 108 presos políticos, mientras que la coalición de partidos de la oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ubica el número en 135.Venezuela inició hace un mes un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, acompañados por el Vaticano, que busca atenuar la tensión en el país profundamente dividido y que atraviesa por una dura recesión económica.Las conversaciones han estado vacilantes y se espera que esta semana las partes se reúnan nuevamente para evaluar los avances, que la oposición ya adelantó, considera decepcionantes.Sólo un puñado de líderes detenidos –que la oposición considera presos políticos, pero que Maduro dice son criminales– han sido liberados desde que se iniciaron los encuentros.López es el opositor preso más prominente del país y cumple una condena de 13 años en una cárcel militar desde 2014, acusado de alentar la ola de protestas contra Maduro de ese año, que dejó 43 muertos y miles de heridos.Ledezma, es un alcalde capitalino bajo arresto domiciliario acusado de conspirar contra el gobierno socialista en 2015.Clamamos por justicia. Y ningún otro mejor sitio en la tierra para hacerlo que desde aquí desde el Vaticano y con el favor de Dios, vamos a hacer oído. Y el presidente Nicolás Maduro tenemos fe en que recapacite y que entienda que podemos seguir todos bajo el sol siendo venezolanos y cada uno a su manera sirviéndole al país”, expresó Mitzy Capriles.

