Caravana con restos de Castro avanza en el oriente de Cuba

Las Tunas, Cuba– Cientos de personas, algunas cubiertas con paraguas para protegerse del inclemente sol, se apostaron el viernes a los lados de las vías en Las Tunas para recibir a la caravana que lleva las cenizas de Fidel Castro.Al grito de ''Yo soy Fidel'' los pobladores saludaron el convoy integrado por siete vehículos de los cuales cuatro son jeeps rusos UAZ, mientras batían pequeñas banderas cubanas y algunos usaban sus teléfonos móviles para registrar con fotografías y vídeos el momento.La pequeña urna de cedro que contiene las cenizas de Castro iba en uno de los jeeps rusos protegida por una caja de cristal.En el poblado de Sibanicú, el empleado de una cafetería de 51 años Rodolfo Moreno, aseguró que había pasado la noche entera junto a la carretera central, que atraviesa la localidad, esperando el paso del cortejo. ''Él tenía la capacidad de decir siempre la verdad al pueblo. Le habló con franqueza a la gente y defendió a los pobres y a los más humildes de los abusos de los ricos'', afirmó Moreno a The Associated Press.A unos metros se encontraba el veterinario Rafael Sánchez, de 57 años, quien recordó que Castro lo ayudó a salvar a su hijo enfermo. ''Lo salvaron sin que me costara un centavo. Soy universitario gracias a él'', agregó.Desde los llanos orientales cubanos la caravana emprendió el tercer tramo de un recorrido de varios cientos de kilómetros hacia la provincia de Holguín, la tierra natal de Castro.Al amanecer el cortejo dejó la ciudad centro oriental de Camagüey tras pernotar en los alrededores de la Plaza de la Revolución local, que fue escenario de un acto cultural y una vigilia en su honor.Tras pasar por Las Tunas seguirá camino a Holguín y después a Bayamo, donde hará la tercera parada del recorrido que culminará en la ciudad oriental de Santiago donde serán inhumadas las cenizas de Castro en el mismo cementerio donde reposan los restos del prócer cubano José Martí.El cortejo, que ha transitado en los últimos dos días más de 500 kilómetros, recorre en sentido inverso la marcha del movimiento guerrillero que lideró Castro desde las montañas de Sierra Maestra y protagonizó la revolución de enero de 1959.Las cenizas de Castro salieron el miércoles de La Habana luego de dos días de masivos actos en los que decenas de miles de personas acudieron a la emblemática Plaza de la Revolución para honrar al ex gobernante, que murió el viernes de la semana pasada a los 90 años.

