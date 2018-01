Lidera con enfoque humanista

FRASE:“No somos solamente una fuerza de trabajo. Somos personas, somos individuos, pertenecemos a una comunidad con necesidades, nosotros mismos las tenemos como seres humanos y de alguna manera la organización no pierde ese enfoque”.Maria Elvira Pérez Bermúdez,Ingeniero de Calidad Senior en Eagle OttawaSi algo hace diferente a Lear de otras compañías es su liderazgo en valores, una cualidad definitiva en sus 100 años de permanencia.Quien así opina es María Elvira Pérez Bermúdez, Ingeniero de Calidad Senior en Lear Eagle Ottawa.16 años trabajando para la compañía, le han mostrado a María Elvira que el liderazgo de ésta se sustenta en los valores, que van desde el recurso humano, la comunidad, el servicio a la comunidad, la diversidad de los empleados, la innovación, la efectividad de los procesos, y la integridad.“A mí en lo personal me sorprende que la integridad sea uno de los valores con los que la compañía nos administra, nos lidera. Es algo que yo creo nos hace diferentes”.La ingeniero de calidad afirma que Lear es una empresa que no pierde el enfoque de las necesidades de sus trabajadores.“No somos solamente una fuerza de trabajo. Somos personas, somos individuos, pertenecemos a una comunidad con necesidades, nosotros mismos las tenemos como seres humanos y de alguna manera la organización no pierde ese enfoque.“Entonces tenemos departamentos y áreas que nos ayudan. Desde una asesoría médica o una beca de estudios, o vamos a albergues u hospitales a ayudar. Entonces yo creo que eso te hace no perder el enfoque humano de las personas y eso es lo que más me gusta”.María Elvira llegó a la compañía en 2001 como asistente de gerencia de ingeniería cuando estaba a la mitad de su carrera universitaria.La planta para la que labora se dedica al corte y preparación de piel para interior automotriz.A los pocos meses de trabajo en la organización, la nombraron técnico de ingeniería y le dieron la responsabilidad de lanzar un área con equipo nuevo, lo que implicó la aplicación de procesos, el arranque de dichos procesos, el aprendizaje alrededor de la nueva maquinaria, establecer parámetros de los procedimientos, y entrenamiento del personal.“Fue un reto importante en mi vida, era yo joven, estaba a mitad de la carrera pero se me dió la confianza, el reto me hizo crecer, aprender. No fue sencillo, además de que no me dejaron sola obviamente, tenía un muy buen jefe a mi lado, tenía a mis compañeros que me ayudaban, me daban propuestas e ideas, entonces logramos sacar adelante el proyecto”.Diversificación: la claveMaría Elvira considera que el crecimiento y consolidación de Lear radica también en la diversificación de sus servicios.“Desde tener productos eléctricos, metales, ahora tenemos la división de piel. Está arrancando la compañía con una nueva división, y esa diversidad te da oportunidades de crecimiento ilimitadas, porque si no creces en tu misma división, entonces creces en una nueva. Eso es lo que mantiene a Lear vigente durante los últimos años”.